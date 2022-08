Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V sobotu by podle jeho předpovědi mělo být ještě zpočátku zataženo s občasným deštěm. Přes den se začne vyjasňovat, teploty už ale budou nižší. Maxima mají být do 26 stupňů, na jihovýchodě pak do 28 stupňů. Upozornění před nebezpečím vzniku požárů zůstává pro celé Česko s výjimkou severovýchodu v platnosti do odvolání.