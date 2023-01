Třiadevadesátiletá Dita Krausová, která byla jedním z nejmladších židovských dětí v Československu, které přežily válku, dnes připomněla pohnuté osudy své i svých nejbližších, z nichž většina včetně rodičů holokaust nepřežila. Sedm desítek let žije v Izraeli, do Prahy ale jezdí ráda. "Chodím často do škol a vypravuji studentům o ´svém´ holokaustu. Pozorně naslouchají a nakonec se mě často ptají: Co byste si přála, abychom se od vás naučili? Jaké je vaše poselství? A já je prosím: Až budete mít děti, vychovávejte je proti nenávisti. Neříkejte jim, že si nesmějí hrát s chlapečkem, protože je černý, nebo s holčičkou, protože má šikmé oči. Nenávist je zlá, přináší jen neštěstí a války," řekla přítomným žena, která zažila největší hrůzy 20. století.

Předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek v projevu připomněl nedávný výrok ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova, který podle něj přirovnal podporu západních vlád Ukrajině k Hitlerovu konečnému řešení, jež mělo za následek zavraždění šesti milionů Židů během holokaustu. "Tvrdil, že Spojené státy daly dohromady koalici evropských států, aby vyřešily ´ruskou otázku´ stejným způsobem. Není to poprvé, co použil ekvivalenci holokaustu a Hitlerovy odkazy. Je šokující, že taková tvrzení používá vrcholný představitel státu, jehož armáda před 78 lety osvobodila Osvětim," řekl Papoušek. Armáda stejného státu, která přeživší zachraňovala, je nyní vyhání před smrtí, kterou rozsévá, dodal.

Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 podle historiků v Osvětimi zahynulo zhruba 1,1 milionu lidí, většinou Židů. K vězňům osvětimského tábora patřilo také 50.000 československých občanů, z nichž přežilo asi 6000. Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. Z celého Československa, jehož předválečná židovská komunita čítala 350.000 lidí, zahynulo 250.000 Židů.