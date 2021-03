Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval ke sdílené solidaritě mezi lidmi. V dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News zmínil, že v určitém momentu by například část mzdy lidí na home office, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla jít jiným. Jak by systém fungoval, blíže nepopsal. Pomyslné nůžky mezi občany se podle něj tím rozevírají čím dál více.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil | Foto: ČTK / ČTK

"Já vím, že teď řeknu něco, co se velké většině občanů nebude líbit. Skutečně si myslím, že pokud tady máme dva miliony lidí, dva miliony válečníků, kteří nikdy vlastně po zemi nic nechtěli - sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného a teď lezou po kolenou a my (ostatní) máme všechno a nic necítíme, tak si myslím, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni," řekl Vystrčil.