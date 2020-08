Na Tchaj-wan doprovodí předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) devadesátičlenná delegace včetně osmi senátorů. Misi, v níž budou co do počtu převažovat podnikatelé, dnes schválil organizační výbor horní komory. Vystrčil novinářům řekl, že na Tchaj-wan poletí i vdova po zesnulém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS), který cestu plánoval, Věra Kuberová. V programu má Vystrčil setkání s tchajwanskou prezidentkou, předsedou tamního parlamentu a některými ministry.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil | Foto: ČTK / ČTK

Na Tchaj-wan nebude Vystrčil cestovat vládním letounem, ale strojem tchajwanských aerolinek. Předseda horní komory dnes zopakoval, že ho k tomu vedly praktické důvody spojené s pandemií koronaviru, ne politický tlak. V případě použití vládní letky by musela delegace při mezipřistání vystoupit na několik hodin z letadla, což by znamenalo, že na Tchaj-wanu by po příletu musela nastoupit do karantény. "Vládní letka nedělala žádné problémy. My jsme skutečně neměli jiné řešení než využít komerční let," uvedl.