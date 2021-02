Vystrčil: Změna volebního zákona by měla být přijata do konce května

Parlament by měl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) schválit úpravu volebních pravidel do konce května, aby se mohly uskutečnit volby do Sněmovny, které jsou vyhlášeny na 8. a 9. října. Vystrčil to dnes řekl novinářům v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který mimo jiné zrušil přepočet voličských hlasů na mandáty.

"Konec května je termín, který bych viděl jako rozumný," uvedl Vystrčil k možnosti přijetí novely. Věří tomu, že Sněmovna nevyužije celé své lhůty k projednání změn volebního zákona. Jeho novela by podle Vystrčila měl být přijata dříve než počátkem srpna, kdy bude třeba odevzdat kandidátní listiny. Parlamentní strany by se proto na podobě novely měly dohodnout během dvou tří měsíců, tedy do konce dubna, jak uvedl místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu STAN. Předseda Senátu se kvůli dosažení parlamentní dohody na volebních úpravách rozhodl iniciovat schůzku šéfů poslaneckých a senátorských klubů a případně vedení obou komor. Jednání by se mělo uskutečnit nejpozději příští týden. "Vidím to jako realistické a potřebné," řekl Vystrčil. Shodl se na tom s představiteli senátorských frakcí. Předsedovi Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) se zatím nedovolal, řekl. Babiš zaútočil na Rychetského: ÚS ztratil zábrany, snaží se ovlivňovat politiku Přečíst článek › Vondráček později v České televizi uvedl, že si s Vystrčilem už telefonoval a budou jednání koordinovat. Primární bude dohoda ve Sněmovně, dodal předseda dolní komory. Jednání podle Vondráčka bude komplikované i vhledem k tomu, že se komory ani po třech letech neshodly na změnách ústavy. K dosažení dohody by podle Vystrčila mohla přispět i schůzka předsedů parlamentních stran, kterou chce svolat ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jeho úřad by ale měl podle předsedy Senátu vyčkat s variantami možných volebních úprav až na to, na jakých principech se zástupci parlamentních stran shodnou. Zachování volebních krajů Růžička s tím souhlasil. Většina stran je podle něj pro zachování volebních krajů a volební úpravy by mohly být minimalistické. "Demokracie nepochybně není to, že ten, kdo má více, bude mít ještě více a bude válcovat všechny ostatní," uvedl Růžička ke stávajícímu volebnímu systému, který zvýhodňuje silné strany a hnutí. ODS podle Vystrčila musí teprve probrat, s jakými úpravami na jednání půjde. Koalice by se podle předsedy Senátu měly vnímat jako volební strany. Měl by je tak vnímat v případě volebního vítězství i prezident při rozhodování, koho po volbách pověří sestavením vlády. Miloš Zeman v lednu uvedl, že po volbách dá šanci utvořit vládu nejsilnější straně podle zisku mandátů, nikoli koalici. Ústavní právník Marek Antoš: Ze dvou špatných možností vybrali soudci tu lepší Přečíst článek › ODS s TOP 09 a Starostové tvoří v Senátu dvě nejpočetnější frakce. Sněmovna nemůže v případě volebních zákonů Senát přehlasovat. Podle Vystrčila by nebylo vhodné, aby se kvůli nutné volební úpravě Sněmovna se Senátem přetahovala. Vystrčil ocenil, že Ústavní soud potvrdil svou nezávislost a nenechal se ovlivnit dopisem prezidenta Miloše Zemana, podle něhož by vyhovění návrhu senátorů za STAN či KDU-ČSL na zrušení částí volebního zákona vedlo k destabilizaci politického systému. Ústavní soud konstatoval, že Zemanův dopis není relevantní procesní návrh, neboť prezident nebyl účastníkem řízení. Advokát Stanislav Polčák jako zástupce senátorů ocenil, že Ústavní soud přehodnotil své 20 let staré rozhodnutí, jímž podobné stížnosti na volební zákon nevyhověl.