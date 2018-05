Vyštvání Sorosovy nadace, Kiskův odchod a most na okupovaný Krym: Vteřiny dne

Řešením nedostatku sester ve třísměnném provozu by mohly být výsluhy, řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Nápad Asociace sester, která navrhuje 5000 korun měsíčně, ministerstvo zdravotnictví ještě prověří. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bude potřeba spočítat, kolik takových sester je a kolik by to stálo.