Výživné na dítě? Nedostává ho až třetina samoživitelek, ukázal průzkum

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté Senior Net Developer, Coud Services. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, 155 00, Siemensova č.p. 2717/4, Kontakt: Bezděčná Petra, tel.: 731122598, e-mail: petra.bezdecna@interoute.com, Znalost anglického jazyka slovem i písmem na min. úrovni C1., Znalost systémů (min. 5 let zkusenosti):, o Agile Scrum/Kanban methodologies o Software architecture o Design patterns o C# and .Net framework (.Net 4.0 and higher) o ASP.Net MVC (4 and higher) o Entity Framework (5 and higher) o MS SQL (be able to write SQL scripts and design DB structure) o JavaScript, JQuery, Knockout o Continuous Integration o Multithreaded development, Výhodou je znalost:, o Node.js o MongoDB or some other NoSQL DB o CSS o Basic understanding of computer networking, stravenky, 3 dny dovolené navíc, sick days, firemní akce, školení. Pracoviště: Interoute czech s.r.o., Siemensova, č.p. 2717, 155 00 Praha 515. Informace: Petra Bezděčná, +420 731 122 598.