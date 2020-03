Pro děti začal další týden v domácím prostředí. Školy a většinou také školky zůstávají zavřené a stále není jisté, kdy se děti vrátí do lavic. Průzkum sázkové společnosti Sazka ukázal, jak se doma cítí, co dělají a jak tuto situaci zvládají rodiče.

Děti doma nemají správný režim

Na otázku "Čemu se děti v době karantény věnují doma nejvíce?" odpověděli rodiče, že téměř polovina českých dětí si celé dny hraje a dalších 40 procent najdete sedět u počítače. Jenom minimálně se věnují knížkám, učení nebo pravidelnému cvičení. Není to přitom dáno přístupem rodičů – 60 procent z nich se snaží děti nějak zabavit, ale během dlouhého pobytu doma je to často problém.

Téměř 80 procent rodičů také přiznává, že se děti v karanténě málo hýbou, a snaží se je nějakým způsobem alespoň minimálně rozhýbat.

To se jim nakonec daří, více než polovinu dětí však u toho musí hlídat a dohlížet, aby se nezranily, případně aby se vůbec zapojily.

Nejčastější frekvencí je přitom cvičení jednou až dvakrát týdně, většinou nepřesahující 30 minut.

Olympionici radí: Blbněte s dětmi

Pravidelný pohyb chybí i samotným rodičům, proto se 50 procent z nich ve volném čase snaží cvičit spolu s dětmi.

Není to ovšem u všech samozřejmostí, část dospělých totiž nemá čas nebo zájem, někteří zase vnímají neochotu svých dětí, a proto společné aktivity neprovozují.

"Ideální je vymyslet pohyb formou nějaké hry a zapojit se do toho s nimi. Když v tom dítě není samo a má parťáka, jde mu to lépe," doporučuje česká rekordmanka Šárka Kašpárková, basketbalistka, bývalá atletka, skokanka do výšky a trojskokanka.

Podobný názor má také David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji: "Myslím si, že by děti měly sportovat vždycky nehledě na podmínky. V karanténě je to ještě důležitější než normálně, hlavně kvůli psychice. Spousta lidí si možná ani neuvědomuje, jak může jakákoliv fyzická aktivita pomoci k lepší náladě. U dětí to platí stejně. Měly by se udržet v režimu a v pravidelném pohybu. Má to výborné účinky."

Mezi nejčastější důvody, proč rodiče s dětmi necvičí, patří to, že nestíhají kvůli práci, nemají dost energie, neumí přimět děti ke cvičení nebo nevědí, jak s nimi cvičit.

Podle Svobody je dobré najít si každý den alespoň malou chvíli pro sebe i pro děti a zvládnout alespoň základní rozvičku. "Nejlepší a nejúčinnější je hra. Děti je snadné motivovat hrou, vymyslet jednoduchý úkol a hecovat je. To baví každého. Zvláště děti, které mají přebytek energie. Zábava a motivace je vždycky udrží v jakékoliv činnosti," říká David Svoboda.

Inspirace od českých sportovců

Čeští sportovci a cvičitelé, ale třeba také vojáci Hradní stráže ČR proto připravili sérii návodných videí pro děti i dospělé, zahrnujících protahování, posilování, meditaci i pohybové aktivity pro rodiče s dětmi formou her. Tato videa lze najít například na portálu Sportvokoli.cz, což je společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, kde je dostupná celá záložka domácích cviků.

Do projektu se zapojily také známé osobnosti jako už zmíněná Šárka Kašpárková, dále šermířka a bronzová medailistka z Olympijských her mládeže Veronika Bieleszová, Jiří Prskavec, český vodní slalomář závodící v kategorii K1, kde se stal loni mistrem světa, a mnoho dalších.

A jak nejlépe své děti k pohybu motivovat? Podle bývalého krasobluslaře a Mistra Evropy Tomáše Vernera se řešení nabízí samo: „Je to jednoduché. Karanténa jednoho dne pro všechny skončí a děti se vrátí zpět do školních lavic a na sportoviště. Svět se sice zastavil, ale pokud se zastaví i děti při fyzické aktivitě, pak nebudou spolužákům a spoluhráčům stačit. Všichni by měli sportovat a udržet zdravou mysl a tělo.”

Průzkum provedla společnost Instant Research ve dnech 25. až 30. března 2020, zapojilo se do něj 1100 respondentů ve věku od 20 do 45 let (rodiče dětí), jak muži, tak ženy z celého Česka.