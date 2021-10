Mynář potvrdil, že letošní slavnostní udílení se uskuteční. O přesné podobě chce příští týden jednat se zástupci ministerstva zdravotnictví. "Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se to mohlo dělat v plné sestavě jako vždy," poznamenal kancléř.

Podle Mynáře bude počet vyznamenaných podobný jako v posledních letech. Zeman každý rok udílí přibližně kolem 40 řádů a medailí. Loni oceněných bylo 38. Protože ale pandemická situace neumožnila ceremoniál ve Vladislavském sále uspořádat, Pražský hrad pouze zveřejnil seznam oceněných, vyznamenání dostanou až letos na konci října. Na pódiu ve Vladislavském sále tak bude dvojnásobný počet osobností.

Oproti loni zveřejněnému seznamu ale bude chybět mezi pozvanými předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Zeman mu chtěl původně udělit Řád Tomáše Garrigua Masaryka, své rozhodnutí ale odvolal kvůli tomu, že Ústavní soud zrušil část volebního zákona.

Pražský hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku. Oceněn bude i další tragicky zesnulý, nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva Zeman slíbil in memoriam udělit většinovému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi.

Vyznamená velitele vojenské jednotky?

Prezident také zmínil, že pokud někdo navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho "zcela určitě" udělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že navrhne, aby v souvislosti s řešením pandemie byl oceněn vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Vláda také navrhla na vyznamenání velitele jednotky Vojenské policie KAMBA, který se podílel na evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu. Za tuto evakuaci Zeman slíbil ocenit i velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna.

rezidentovi tradičně poslali návrhy na vyznamenání Poslanecká sněmovna, Senát i občané. Horní komora chce vyznamenat 15 osobností. Řád bílého lva by senátoři udělili britskému diplomatovi Alfredu Duffu Cooperovi, který jako ministr rezignoval na protest proti podpisu mnichovské dohody, dále legionáři a odbojáři Karlu Lukasovi, prvnímu veliteli 310. stíhací perutě RAF Alexandru Hessovi a organizátorce ženského hnutí popravené za heydrichiády Františce Plamínkové.

Sněmovna navrhla 34 jmen, mezi kandidáty na Řád bílého lva zařadila kosmonauta Vladimíra Remka, posmrtně filozofa Jana Sokola, válečné veterány Jana Horala a Jaroslava Hofrichtera a stejně jako senátoři Coopera.