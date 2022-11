Podle Fialy letos Zeman v maximální možné míře respektoval návrhy na vyznamenání, které mu přišly z Parlamentu, což premiér pokládá za velmi důležité.

„Kdybychom tady měli dlouhodobě takovou kulturu, takovou spolupráci klíčových institucí, tak by to bylo jenom dobře,“ řekl. Zároveň ale poukázal na dnešní absenci předsedů Senátu a Sněmovny Miloše Vystrčila (ODS) a Markéty Pekarové Adamové na udílení vyznamenání, protože z Hradu nedostali pozvánku. Věří, že v budoucnu se takto významných akcí budou účastnit všichni členové důležitých ústavních i veřejných institucí.

„Názory jsem jasně řekl i prezidentovi. Myslím, že mají být pozváni všichni ústavní činitelé a že by to přispělo k tomu, abychom ve společnosti šířili více tolerance a porozumění a sdílení základních hodnot, na kterých naše Česká republika stojí,“ řekl Fiala novinářům po připomínce 104. výročí vzniku Československa na pražském Vítkově.

Selektivní výběr hostů

Se selektivním výběrem hostů nesouhlasí, večerního aktu se ale zúčastní on i řada jeho kolegů z vlády.

„Není to nějaká soukromá oslava ani Miloše Zemana, ani nikoho jiného. Je to oslava státního svátku a udělování státních vyznamenání. Jsem přesvědčen, že ve své pozici předsedy vlády tam mám být,“ dodal.

Udílení státních vyznamenání se dnes nezúčastní i někteří další politici a zástupci veřejných institucí. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, jiní nedorazí kvůli tomu, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále budou chybět politici Pirátů či TOP 09, nepřijdou také někteří rektoři nebo hejtmani.

Zeman dnes předá státní vyznamenání naposledy. Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření hlavy státu by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral. In memoriam by mohli vyznamenání obdržet protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Prezident by mohl vyznamenat také studenty, kteří v listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci a byli popraveni.