V poslední listopadový pátek (29.11.) se ve všech prodejnách dm uskuteční druhý ročník iniciativy Giving Friday. I letos se společnost dm rozhodla, že jednorázové slevové šílenství promění v dobročinnou aktivitu, na jejímž konci bude rozdávat radost a pomoc. Z celkového obratu uskutečněného v tento den ve všech prodejnách dm v České republice a na online shopu daruje pět procent mezi 70 projektů, které propojují generace.

Zapojte se

Iniciativa je nyní na straně domovů pro seniory. Připravujete programy pro děti, mládež a seniory? Mohou to být například společná setkání dětí z mateřských škol s babičkami a dědečky, tvoření, cvičení, čtení pohádek. Jsou to i projekty, při nichž mladí lidé zpovídají seniory a zaznamenávají jejich vzpomínky. Ale i různé aktivity, při nichž například mladí lidé doprovázejí prarodiče na kulturní či jiné akce, případně jen tak „na kafíčko“. Určitě se najdou další iniciativy, které jsou prospěšné mladým i starším obyvatelům naší republiky.

Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie připomíná: „V loňském roce jsme mohli díky nákupům našich zákazníků darovat krásných 1,7 milionu korun, které putovaly na podporu smysluplného využití volného času dětí a mládeže. Věříme, že i letos navážeme na loňský úspěšný start této iniciativy a společně s našimi zákazníky opět pomůžeme zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.“

Posílení pouta

Letošní částku daruje společnost dm domovům pro seniory, aby získané finanční prostředky domovy využily k další spolupráci s dětmi z mateřských, základních, ale i středních či vysokých škol. „Naším cílem v tomto ročníku je posílit vzácné pouto mezi dětmi a seniory a podpořit jejich společné aktivity,“ dodává Jiří Peroutka.

„Díky regionálnímu zastoupení a možnosti osobního kontaktu se zástupci domovů pro seniory jsme si jako partnera vybrali regionální Deníky vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. Hlavním úkolem zástupců Deníků bude organizační a mediální podpora, abychom informace o možnosti přihlášení a následného hlasování dostali co nejblíže velkému počtu čtenářů,“ říká Jiří Peroutka.

Jak na to?



Zástupci domovů pro seniory mohou přihlásit danou instituci přes formulář na dmgenerace.denik.cz nebo dm.cz/giving-friday od 1.prosince. Uchazeči o finanční dar se mohou také rovnou obrátit na redakci Deníku ve svém okresním městě. Stačí vyplnit jednoduchý formulář, čas máte do 26. ledna 2020. O vašich aktivitách budeme na našich stránkách rádi informovat.



Z následného hlasování vzejde sedmdesátka vítězů tak, že pokryjeme 70 českých a moravských okresů, kde vydáváme regionální Deník.

Tip proti stárnutí: vezměte vnuky s sebou do školy

Dana Steinová tvrdí, že vzdělání je faktor, který dokáže oddálit nástup Alzheimerovy demenceo pět let. Projekty, které propojují generace, jsou podle ní vítanou aktivitou pro obě strany. Proto vede centrum celoživotního vzdělávání (CVV) pro tři tisícovky studentů, školí trenéry paměti u nás i v zahraničí a připravuje vzdělávání pro prarodiče a jejich vnuky dohromady.

Více než 30 let se věnujete seniorskému vzdělávání. Jaké máte zkušenosti s mezigeneračním vzděláváním?

Vzdělání opravdu dokáže oddálit nástup Alzheimerovy demence o pět let, vyplývá to z výzkumných studií. Vzdělávání v pokročilém věku je součástí aktivního životního stylu, platformou sociálního kontaktu, zdrojem poznání a inspirace. Společné vzdělávání vnoučat a prarodičů má navíc další bonusy. První Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata byla organizována ve školním roce 2004/2005 ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Tento mezigenerační vzdělávací projekt poprvé umožnil vnoučatům ve věku šest až dvanáct let a jejich babičkám a dědečkům společné studium na akademické půdě. V dalších letech jsme projekt realizovali ve spolupráci s Lesnickou fakultou České zemědělské univerzity , Přírodovědeckou fakultou, Filozofickou fakultou a opakovaně s MFF UK.

V čem spočívá princip univerzity?

Dvojice prarodič – vnouče tvoří tým, který si vzájemně pomáhá a radí. Prarodiče si libují v důležité roli poradců a děti se na fakultách seznamují s obory svého možného budoucího profesního zaměření. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu v podání vysokoškolských pedagogů a jsou přizpůsobeny dětskému posluchači. O hlavních prázdninách se konají letní tábory. Projekt nejen rozšiřuje obzor vnoučatům i prarodičům, ale vytváří také prostor pro upevnění jejich vzájemných vztahů.

Můžete jmenovat obory, které byly během let na experimentální univerzitě nabídnuty?

Úplně prvním oborem byla astronomie na matematicko-fyzikální fakultě UK. Tehdy mé nejstarší vnučce bylo deset let a pro mě, jako velmi pracovně vytíženou babičku, to byla příležitost, jak s vnučkou strávit jeden den v měsíci s úplně novou a vzrušující vzdělávací aktivitou. Na matematicko-fyzikální fakultě se během patnácti let uskutečnilo vzdělání v celkem pět oborech: třikrát astronomie a dvakrát meteorologie a klimatologie. Astronomické letní tábory jsme pořádali na Hvězdárně v Úpici v Jestřebích horách a meteorologické v Radostovicích v rekreačním středisku Českého hydrometeorologického ústavu.

Velmi populární a velmi žádané se staly obory, které nabídla přírodovědecká fakulta UK. Zejména mykologie oslovila babičky i vnoučata a letní mykologický tábor se stal pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem. Doktor František Kotlaba pro nás každý večer připravoval houbařské kvízy a za neznalost druhového jména houby nám strhával body. Geografický letní tábor se konal v Česko-Saském Švýcarsku, skály i soutěsky jsme prolezli na českém i německém území. V oboru „Ochrana životního prostředí“ jsme strávili týden na letním táboře v Českém Ráji. Vyšlo nám i počasí, takže koupání v Jinolických rybnících střídaly výlety do Prachovských skal a dalších skalních lokalit v okolí v doprovodu odborníků z CHKO Český ráj.

Česká zemědělská univerzita nabídla několik nádherných oborů na fakultě lesnické a dřevařské, jedním z nich byla „Krajina a Les v ČR“, po kterém následoval letní tábor v Jizerských horách s lesním pedagogem, obdobný tábor se pak po letech konal také ve Žluticích na Karlovarsku přímo na Střední lesnické škole. Jedním z nejvděčnějších oborů pro dětské posluchače se stal obor „Člověk, zvířata a zvířátka“ na fakultě agrobiologie ČZU. Děti se seznamovaly ve dvouletém oboru s různými divoce žijícími i hospodářskými zvířaty, jezdily na koních, krmily prasata i kozy, pozorovaly žáby i hady. Letní tábor se pak konal na farmě v Brandýse nad Labem.

Obor „Zajímavosti z Egyptologie“ bavil úplně všechny, babičky, dědečky i jejich vnoučata. Na letním egyptologickém táboře si pak vyzkoušely v praxi vše, co se naučili. Mumie z toaletního papíru, s faraonem na ptáky či dobové oděvy a tance. Na filozofickou fakultu UK jsme se letos vrátili. Ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií byl připraven obor „Jak se žilo v Antice“. Letní tábor se bude, samozřejmě konat v Římě, kde jinde?! Ale protože blízko je Ostie, budeme obden jezdit k moři. V minulosti jsme už jeden tábor u moře v Itálii měli a jeden také na východním pobřeží USA.

Vypadá to jako velké dobrodružství, souhlasíte?

Ano, s babičkou a dědou to vůbec není nuda, naopak, dá se s nimi zažít skvělé dobrodružství a dozvědět se hodně nového, to by vám mohla potvrdit spousta vnoučat. A hlavně jim netvrďte, že na vysokou školu se dá jít až po maturitě, děti z Experimentální univerzity by vám to stejně nevěřily.

Lze se na experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata přihlásit?

Experimentální univerzita je součástí CVV a je určena jeho seniorským studentům a jejich vnoučatům. CCV nabízí dvanáct atraktivních oborů na špičkové úrovni za symbolické zápisné 400 korun/obor/semestr. Podrobný program je uveřejněn na www.aktivnistari.eu. Navíc mají studenti (z 99 % senioři) k dispozici dalších třicet doprovodných aktivit zdarma v tzv. Klubu vzájemného porozumění.

Dostáváte na provoz od státu nějaké dotace?

Centrum celoživotního vzdělávání je jediné vzdělávací zařízení tohoto typu, které je nestátní a samo-financovatelné. Má obrovský záběr a dává příležitost nejen výběru z dvanácti studijních oborů, ale také dává šanci seniorům, aby zde realizovali svůj mentální a fyzický potenciál. A to se týká právě oněch doprovodných aktivit. Studenti vedou zdarma jazykové kurzy (máme němčinu, angličtinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu různých stupňů pokročilosti), pěvecký sbor, malování s akademickou malířkou, turistický klub či dámský klub s módní návrhářkou. Také nabízíme celou řadu kurzů pohybové výchovy: zdravotní tělesnou výchovu při hudbě, pilátes, jógu, relaxační cvičení s prvky tance. Účastníci platí pouze malý příspěvek na pronájmy prostor, ve kterých se doprovodné aktivity konají.

Studenti centra zde nacházejí nový životní program, mám pravdu?

Máte pravdu, ale to ještě není všechno. Pořádáme každoročně aktivizační programy se cvičením a trénováním paměti v lázních Piešťany a u moře. Přes Silvestra jezdíme někam do tepla, Kuba, Thajsko, Indonésie, letos to je Mexiko. Pořádáme poznávací zájezdy na Srí Lanku,na Aljašku, do Namibie, USA, Kanady. To jsou samozřejmě dražší zájezdy pro ty, kteří na to mají a chtějí jet se skupinou svých kolegů z CCV. Nejzajímavější jsou ale reciproční výměny. Těch jsem uspořádala od roku 1991 padesát, vyjdou velmi levně, ale vyžadují maximální aktivaci psychického i fyzického potenciálu účastníků. Projela jsem se svými seniorskými studenty doslova celý svět na bázi reciprocity. Měli jsme čtyři výměny s U3V z Austrálie, pět výměn s USA, s Jižní Afrikou, Kanadou, Novým Zélandem a s většinou evropských států. V roce 2018 to byla výměna s U3V z Ljubljaně ze Slovinska, letos U3V z Reykjavíku z Islandu. V roce 2020 se měníme s Litvou a Lotyšskem.

O co je ve vašem centru v současné největší zájem?

Jsou to obory s pražskou tematikou PhDr. Evy Havlovcové, ale také hodně táhnou Antické památkyUNESCO PhDr. Pavla Titze. Za unikátní považuji obor „Soudobí architekti naživo“, kde ty největší kalibry české a světové architektury přichází představit osobně svou tvorbu. Šlechtické rody a jejich sídla v Čechách je další velmi populární obor, který přednáší Mgr. Jan Rucz z Národního památkového ústavu. A musím se zmínit také o třech oborech Centra zdravého stárnutí a to jsou : Kurz pro uživatele mozku s renomovanými neurology, Psychologie pro život a Psychosomatika. Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.

Setkáte se s tím, že si vaši studenti na něco stěžují?

Ano, na nedostatek času, že nemohou vše stačit, ale takové stížnosti já poslouchám moc ráda.

Co může zájemce udělat pro to, aby se stal studentem CCV?

Od 1. prosince se lze zapsat do letního semestru on-line na www.aktivnistari.eu a od 3. prosince osobně vždy v úterý a ve středu v Domovině, Na Maninách 32a, Praha 7. Je to mezi stanicemi metra Palmovka a Vltavská, z obou stanic to trvá tramvají méně než pět minut. Do CCV jezdí lidé i ze vzdálených míst, od Šluknovského výběžku až po Brno či Ostravu.

Dana Steinová

• Předsedkyně dvou nestátních neziskových organizací (NGO) Aktivní stáří.eu a České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging

• Předsedkyně Krajské rady seniorů hlavního města Prahy

• Generální sekretář EURAG /European Federation of Older Persons

• Vede Centrum celoživotního vzdělávání pro 3000 seniorských studentů v Praze (www.aktivnistari.eu) a EURAG Memory Training Center

• Školí trenéry paměti v zahraničí (Albánie, Island, Estonsko, USA, Nepál, Indie, Kypr, Mauricius, Malta, Rusko, Singapur)

• Má šest dětí a osm vnoučat.