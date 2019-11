Demokracie 30 let po revoluci nevzkvétá. Myslí si to předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „Prezident nerespektuje ústavu a slibuje milost Andreji Babišovi. Premiér je v obrovském střetu zájmů. Justice a veřejnoprávní média jsou v ohrožení,“ řekl, když zdůvodňoval, proč svolávají na 16. listopadu demonstraci na pražskou Letnou.

Chtějí tím vyslat politikům vzkaz, že s občanskou společností, která nebude tolerovat zneužívání moci a porušování pravidel, musejí počítat „Máme víc důvodů k nespokojenosti než na jaře. Proto dáváme Andreji Babišovi ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, vzdá se Agrofertu a odvolá ministryni spravedlnosti Benešovou, nebo bude pokračovat vlna demonstrací,“ řekl Minář. Benjamin Roll zdůraznil, že Andrej Babiš už dostal příliš mnoho žlutých karet a sám se vyautoval mimo demokratické hřiště.

Demonstraci nerozumím

„O demisi vůbec neuvažuji. Moje bývalá firma je ve svěřenském fondu přesně podle lex Babiš,“ sdělil Andrej Babiš Deníku na otázku, jak bude na ultimátum Milionu chvilek reagovat. Doplnil, že každý může demonstrovat, kdy chce, kde chce a proti čemu chce. „Je pravda, že konkrétně tuto demonstraci nechápu, nerozumím těm naprosto nepravdivým důvodům a zdá se mi, že organizátoři jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu,“ sdělil premiér.

Podle něj bychom spíš měli společně oslavovat to, co „Česká republika dokázala, jakou cestu její občané ušli a hlavně to, jakou skvělou budoucnost mají před sebou. Ale fajn, je na každém, jak k tak významnému svátku přistoupí“.

Veronika Bendlová z Milion chvilek uvedla, že aktivity Milionu chvilek podporuje řada spolků, sdružení a organizací po celé republice, které od dubna uspořádaly 1050 mimopražských akcí, jichž se zúčastnilo 150 tisíc lidí.

Falešné plakáty

Na Letnou přijdou ti, kteří jsou se současným stavem politiky spíš nespokojeni, na traktorech dorazí sedláci, promluví biskup Václav Malý, chartistka Dana Němcová nebo Jana Filipová, která se s Andrejem Babišem soudí kvůli osočení, že účast na demonstracích je placená.

Podobné fake news se objevují i nyní. Dezinformátoři například rozesílají plakáty, podle nichž každý demonstrant dostane od organizátorů 500 korun. „Přesný opak je pravdou. Lidé si sami platí cestu, aby mohli přijet vyjádřit svůj občanský postoj. Na podobné útoky se dá reagovat jen tím, že účastníci popíšou, proč na Letnou dorazili. Mrzí nás, že podobné nesmysly šíří i pan Babiš nebo paní Benešová,“ uvedl Minář. Za nepodložený výrok o placených demonstrantech se například omluvil exprezident Václav Klaus.