Přetnutí vlásečnic mezi politickým a podnikatelským světem bylo heslo, s nímž Andrej Babiš uspěl v posledních dvou volbách. Jenže teď ANO doběhlo to, proti čemu hřímalo, když tepalo do ODS, ČSSD a Miroslava Kalouska.

Nejde už jenom o vlekoucí se příběh Čapího hnízda, ale nově o skandál v brněnské buňce ANO. Hnutí se sice okamžitě zbavilo vazebně stíhaných komunálních činitelů Jiřího Švachuly a Petra Liškutina, ale to věru nestačí.

Nitky vedou až k prvnímu místopředsedovi ANO Jaroslavu Faltýnkovi a jeho kontaktům na šéfa antimonopolního úřadu, s nímž se stýkal v hotelových restauracích, stejně jako s generálním ředitelem firmy Kapsch. Je nepochybné, že korupční aféra je přesně to, co by voliči babišovcům neodpustili. Do toho šéf ANO řeší i obtíže s rozpočtem, koaličním partnerem a méně výkonnými ministry.

Juniorní koaliční straně, ČSSD, se její rozhodnutí jít do vlády s ANO zatím vyplácí. Preference jí rostou. Otázka zní, jak dlouho bude ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové u premiéra procházet tvrdohlavé prosazování socialistických priorit. Přijde den, kdy se bude muset začít šetřit, a pokud sociální demokraté necouvnou, koaliční spolupráce může skončit ještě před volbami v roce 2021.

Podle informací Deníku má Babiš Maláčové plné zuby a nebýt Jana Hamáčka, už by došlo na ultimátum – buď ona, nebo účast ve vládě.

ŠANCE PRO OPOZICI

Právě na nekoncepční štědrost Babišova kabinetu upozorňuje stále častěji opozice. Je to také jediná šance, jak se může vůči suverénnímu ANO věcně vymezit. Veškeré snahy o Babišovu dehonestaci kvůli střetu zájmů, vlivu na média, koncentraci moci totiž selhávají. Voliči mu věří, neboť plní sliby, a navíc ho vítají v Bílém domě i celé Evropě.

Český premiér se jim jeví jako autentický politik, což je – jak ukázaly slovenské prezidentské volby – nejcennější devíza současnosti. I proto si lidovci zvolili za předsedu Marka Výborného, který je ztělesněním konzervativních hodnot. Ze stejného důvodu si přízeň občanů udržují Piráti. A naopak ji ztrácí Okamurova SPD, v níž hádky vyvrcholily rozpolcením poslaneckého klubu.

Otázka v ODS zní, zda ji vyloučení Václava Klause ml. posílí, nebo oslabí. Svým přesvědčením a výroky do ní nepatřil, ale nevýrazné vedení ODS tím přišlo o nejznámější tvář, která posbírala zdaleka nejvíc preferenčních hlasů. Personální úhor je ovšem nejen jejím bolavým místem. Okysličit by potřebovaly všechny strany.