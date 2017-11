Vzkaz bývalých prezidentských uchazečů: Vybírejte kandidáty s dobrou pověstí

/INFOGRAFIKA/ Podpisové archy dnes odevzdá Jiří Drahoš. Podporu má i Marek Hilšer. Vytvořte ostrov pozitivní energie, žádá Vladimír Franz.

Prezidentský úřad láká stále víc lidí. Letos se ale pouze tři z hradních adeptů opřeli o podporu občanů. Podpisové archy dnes odevzdá Jiří Drahoš, Michal Horáček tak učinil ve středu a Miloš Zeman to udělá v pondělí. Dostatek hlasů od poslanců a senátorů potvrdil aktivista a lékař Marek Hilšer, bývalý ředitel Škoda Auto Vratislav Kulhánek, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, producent Petr Hannig či exdiplomat Pavel Fischer. Před pěti lety se kandidáti v daleko větší míře zaměřili na sběr podpisů, možná i proto, že měli snazší podmínky. Letos totiž musejí archy obsahovat kromě jména a trvalého bydliště podporovatele i číslo jeho občanského průkazu či pasu.

V roce 2012 se přihlásilo 11 zájemců, ale Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura nakonec neprošli sítem kontroly pravosti podpisů. Potřebných 50 tisíc podporovatelů získali Táňa Fischerová, Zuzana Roithová, Jana Bobošíková, Miloš Zeman, Jan Fischer a Vladimír Franz. Jiří Dienstbier (ČSSD), Karel Schwarzenberg (TOP 09) a Přemysl Sobotka (ODS) se opřeli o své kolegy ve sněmovně a v Senátu, byť Dienstbier měl i podporu 50 tisíc občanů.

Deník oslovil kandidáty, kteří se zúčastnili prvního kola volby a nyní už o Hrad neusilují, aby zhodnotili své tehdejší rozhodnutí a prozradili, podle jakých kritérií budou vybírat letos.

Jana Bobošíková uvedla, že to pro ni byla zajímavá zkušenost, kterou nehodlá opakovat. Přiznala, že nemá přehled o tom, kdo bude kandidovat, takže zatím neví, komu dá hlas. „Miloš Zeman je velký favorit, i když je obtížné odhadovat, zda mandát obhájí. Pravda je, že plní to, co občanům slíbil,“ tvrdí.

NÁHRADNÍCI Z DRUHÉ RUKY?

Profesor Vladimír Franz podle svých slov nelituje, že se klání o Hrad zúčastnil. „Byl to krásný protiúkol. Nešlo u mne o touhu po moci, ale cestu za poznáním, co je to společnost, stát a jeho instituce, média,“ sdělil Deníku malíř, skladatel a právník Franz. Nechtěl příliš komentovat prezidentské období Miloše Zemana a jeho vyhlídky: „Žijeme v zemi, v níž bude za chvíli problém sehnat řemeslníka, ale kde je asi pět milionů politologů, tak bych jim nechtěl brát práci.“ Přesto „bez ohledu na to, zda na Hradě bude sedět Bůh, či ďábel“ soudí, že by tuto funkci měl vykonávat člověk pouze jednou: „Neznám z dějin prezidenta, snad s výjimkou F. D. Roosevelta, který by měl druhé období lepší než to první. Vždycky je lepší, aby lidé říkali – ten mohl udělat ještě spoustu dobré práce, než aby si mysleli – že si radši pracky neurazil, než tam podruhé lezl.“

Zamyslel se i nad tím, kdo chce Zemana nahradit: „Opozice měla z jedné třetiny mluvit o tom, co se jí nelíbí, ale ze dvou o tom, co chce udělat, a tím vytvořit ostrov pozitivní energie. Z něho by pak během pěti let organicky vzešla výrazná osobnost, takže bychom o tom dnes vůbec nepřemýšleli. Opozice ale pouze brblala a vytvářela hory blbé nálady. V současnosti to na mě bohužel dělá dojem narychlo ad hoc sehnaného spolku náhradníků z druhé ruky,“ uzavřel Franz.

Karel Schwarzenberg doporučuje, aby se voliči na všechny kandidáty podívali a zhodnotili, v čem byli úspěšní, zda měli povolání blízké politice a orientují se v zahraničněpolitické problematice. „Měli by to být lidé, kteří budou pečlivě hlídat ústavu a řídit se jejím duchem. A především by měli mít dobrou pověst,“ myslí si Schwarzenberg.

Táňa Fischerová si už před minulou volbu stanovila několik kritérií, jež by hlava státu měla mít. „Musí jít o člověka s pevným hodnotovým žebříčkem, který je schopen trvat na svém a ve zlomových chvílích stát proti všem, byť by to bylo nepopulární,“ míní Fischerová. Dále si přeje na Hradě osobnost bezúhonnou, angažovanou ve veřejném prostoru, znalou světa politiky a diplomacie. „Ze současných kandidátů není nikdo stoprocentní, ale třeba pan Hilšer je dlouhodobě občansky aktivní, Pavel Fischer je zase kultivovaný a rozvážný muž, který má zkušenosti z diplomacie, takže uvidím,“ naznačila svůj směr uvažování.

DŮLEŽITÝ JE I VZHLED

Podle agentury STEM/MARK se o současné prezidentské aspiranty zajímají čtyři pětiny oprávněných voličů.

„Mezi současné nejznámější kandidáty patří Miloš Zeman a Michal Horáček. Více než polovina zná další osobnost usilující o post prezidenta Jiřího Drahoše. Přibližně čtvrtina pak zaznamenala zájem Vratislava Kulhánka či Marka Hilšera,“ uvádí Jan Tuček ze STEM/MARK.

Z průzkumu vyplynulo, že s pozitivní podporou se mezi dotázanými lidmi setkal jediný kandidát – Jiří Drahoš.

Třetině voličů je nejsympatičtější Miloš Zeman, pětina pak sympatizuje s Jiřím Drahošem anebo Michalem Horáčkem.

„Ideálním prezidentem by měl být muž, kolem 40–65 let, diplomat, politik či ekonom. Češi preferují alespoň částečnou zkušenost s vrcholnou politikou. Měl by být zároveň morální autoritou, akceschopný, důstojný či reprezentativní a nezávislý. Neopominutelný je i vzhled, protože to, jak prezident vypadá, připadá důležité více než třem čtvrtinám lidí,“ shrnul Tuček.

Podpora přímé prezidentské volby je stále nadprůměrně vysoká, aktuálně se pohybuje okolo 82 procent.