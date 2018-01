Vznik nové vlády? Podporu zvažují komunisté, SPD vadí obviněný premiér

KSČM bude s hnutím ANO pokračovat v jednáních o programu, strany kvůli tomu vytvoří expertní týmy na jednotlivé oblasti. Pokud by dospěly k závěru, KSČM by aktivně podpořila vznik vlády. Po dnešním setkání zástupců obou subjektů to řekl novinářům předseda komunistické strany Vojtěch Filip.

Strany se podle něj blíží dohodě v otázce sociálního bydlení, jednání se posunula například v pohledu na surovinovou politiku či plán růstu minimální mzdy. Podle místopředsedy ANO a vicepremiéra Richarda Brabce mají strany podobný postoj i u přijetí eura či valorizace důchodů.

Filip dnes zopakoval, že KSČM připouští nanejvýš toleranci kabinetu. "Do té vlády nevstupujeme, protože máme výrazně jiný pohled na zahraniční politiku," uvedl. Problém pro komunisty nepředstavuje to, že byl premiér Andrej Babiš (ANO) vydán k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. "My stojíme za principem presumpce neviny," uvedl Filip. KSČM tak na Babiše pohlíží jako na nevinného, dokud nebude případně odsouzen.

Vyjednávači ANO a KSČM se podle Filipa posunuli v pohledu na surovinovou politiku. "Zařadili jsme do toho velmi výrazně otázku ochrany vodních zdrojů a nakládání s vodou," uvedl. Shoda se blíží v otázce výstavby sociálních bytů, dál budou jednání pokračovat i v případě revize církevních restitucí, dodal.

Brabec novinářům řekl, že expertní týmy s KSČM, SPD a ČSSD vznikly, protože o ně byl zájem i z druhé strany. Programové otázky budou dál diskutovat. "A chtěli bychom mít základní názor, zda průniky, případně další body, jsme schopni dále prosazovat," uvedl. S ostatními stranami podle Brabce nejedná ANO v pořadí podle toho, jak preferuje spolupráci, ale podle toho, jak se podařilo najít v kalendáři čas.

ANO zahájilo druhé kolo rozhovorů o vládě s ostatními sněmovními stranami minulý týden, protože jeho jednobarevná menšinová vláda neuspěla u poslanců se žádostí o důvěru. Dosud zástupci ANO jednali s ČSSD a SPD, ve středu se setkají ještě s ODS a KDU-ČSL. Nejpozději do konce příštího týdne chce ANO aktuální kolo jednání uzavřít a poté se rozhodnout o dalším postupu, uvedl Brabec.

Sociální demokraté minulý týden předložili ANO své programové požadavky pro případnou vládní spolupráci. Patří mezi ně proevropské směřování země, plnění závazků v NATO nebo podpora mladých rodin a seniorů. Sociální demokraté také odmítají, aby ve vládě byla trestně stíhaná osoba. Vzhledem ke stíhání předsedy ANO Andreje Babiše kvůli dotacím pro farmu Čapí hnízdo rovněž nechtějí, aby ANO kontrolovalo ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti. Vedení ANO v pondělí potvrdilo, že jeho jediným kandidátem na premiéra zůstává navzdory stíhání Babiš.

Hnutí SPD na schůzce s ANO jednalo o programových prioritách obou uskupení. SPD požaduje například hmotnou odpovědnost politiků, přijetí zákona o referendu včetně možnosti hlasovat o vystoupení z EU nebo nulovou toleranci nezákonné migrace.

SPD má problém jít do vlády se stíhaným premiérem

SPD má problém vstoupit do vlády, kde by byl trestně stíhaný premiér. Taková vláda by byla nestabilní a hrozilo by, že SPD nebude mít čas na prosazení svého programu, řekl dnes novinářům předseda hnutí Tomio Okamura. Trestnímu stíhání čelí současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). ANO přitom trvá na jeho nominaci na premiéra i pro druhý pokus o sestavení vlády.



"My máme samozřejmě problém být přímo součástí vlády a naší přítomností podpořit vládu, kde je trestně obviněný premiér. To říkáme celou dobu. Taková vláda nebude stabilní, může dojít k nějakým krokům v rámci vyšetřování a vláda tím pádem padá. A my potřebujeme mít čas na prosazení našich zákonů," řekl Okamura.



ANO trvá na Babišovi jako kandidátovi na premiéra, i když je obviněn z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. SPD nicméně i přesto vede rozhovory s ANO o povolebním uspořádání, podle Okamury se týkají především programu.



"Úplně v opozici se nám opravdu skončit nechce, chceme bojovat o program do poslední chvíle," řekl. Podle něj se bez 78 poslanců ANO nepodaří SPD prosadit programové priority, proto jedná o způsobu, jak získat pro své návrhy podporu. Okamura ocenil, že vláda i přes negativní stanovisko své legislativy zaujala neutrální stanovisko k návrhům SPD na zákon o obecném referendu nebo na zákon o zákazu propagace nenávistných ideologií, mezi které hnutí řadí i islám.



Okamura také řekl, že rozhodující pro jeho hnutí není zisk konkrétních ministerstev, ale splnění jeho priorit. "Nebudeme hlasovat jen tak pro nějakou vládu, budeme hlasovat pro náš program," řekl.