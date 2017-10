Vznikne dálniční obchvat Česka? Rodí se již v hlavách úředníků

Paprsky dálnic od Prahy směrem do regionů nebudou do budoucna stačit. Už nyní je třeba přemýšlet o rychlých spojkách mezi krajskými městy, které by postupně dotvořily okruh kolem České republiky. Na silniční konferenci v Brně to řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.

dnes 03:12 SDÍLEJ:

„Začínáme diskusi s ministerstvem dopravy o propojení krajských měst, nelze s výstavbou skončit u ra-diální sítě do Prahy,“ řekl vrchní silničář. Podle něho bude „dříve nebo později“ dokončena naplánovaná páteřní síť dálnic a není možné, aby se motoristé mezi krajskými městy přesouvali jen přes Prahu. ČTĚTE TAKÉ: Babiš chce vládu s ODS. Zeman jej pověří až příští týden Česká dálniční síť dnes čítá zhruba 1300 hotových kilometrů, dalších 800 kilometrů je třeba dostavět. Paprsky do Prahy jsou přitom mnohem zřetelnější v Čechách než Moravě. PRVNÍ SPOJKY VZNIKAJÍ Před dvěma lety Kroupa v rozhovoru pro deník E15 odhadl, že hotovo bude do roku 2030. Některá krajská města spojí už aktuálně budované dálnice, například D35 propojí Liberec, Hradec Králové, Pardubice a Olomouc, jiná spojení ale ještě nejsou ani na papíře. Kroupa ukázal zástupcům stavebních a projekčních firem mapu, kde vede spojnice například po trase Brno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec. ČTĚTE TAKÉ: Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst „Je to na úplném na začátku, zatím spíše jen v hlavách úředníků. Bude třeba to teprve zanést do strategických dokumentů,“ komentoval to náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Dálniční okruh republiky je tak zatím fakticky ve stejném soudku jako vysokorychlostní tratě. (sin)

Autor: Redakce