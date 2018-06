Wartburg, vinotéka i granát. Na dně zatopených šachet leží ledacos

K potápění na Teplicku lákají tři zatopené šachty, které pod hladinou nabízejí řadu atrakcí. Včetně vinotéky, kterou někdo rozkrádá.

Barbora, Vápenka, Márinka. Tři vodní plochy, které na Teplicku nabízejí hlubinná dobrodružství a patří proto mezi sportovními potápěči k vyhledávaným lokalitám v rámci České republiky. Barbora si už ale také vyžádala kvůli ponorům pod hladiny nejeden lidský život. Naposledy tomu tak bylo v úterý, když při cvičném potápění zemřeli pod vodou dva muži. Případ vyšetřuje policie.

„Proč došlo k utonutí a co tomu pod vodou předcházelo, to zatím přesně nevíme. Při vytažení těl na břeh byl znalec v oboru potápění, který zaznamenal stavy přístrojů pro další zkoumání,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Policisté s potápěči spolupracují. A to ne pouze na tomto případu. V zimě je například potápěči přivolali k Vápence, což je podobně jako Barbora v Oldřichově zatopená šachetní jáma u Lahoště. Na dně totiž zloděj utopil několik kradených aut.

„A nejsou to pouze auta. Už jsme tu také řešili nalezenou pistoli, trezory a další věci pocházející s trestné činnosti, které právě ve Vápence utopili pachatelé trestné činnosti,“ podotýká Vítek.

Před lety musel k bývalé šachtě u Lahoště přijet i pyrotechnik. Protože potápěči při rekreačním ponoru objevili pod vodou válečnou munici. „Byl to zkorodovaný protitankový granát,“ upřesnil tehdy zasahující policejní pyrotechnik, který si munici po vytažení z vody odvezl ke zničení.

Na tehdejší nález protitankové střely vzpomíná na webových stránkách, nazvaných Strany potápěčské, Michal z Jablonce, který si mezi sportovními potápěči říká přezdívkou Blackjn.

„Ještě před samotným ponorem jsem žertoval, zda to dneska bude o rybách nebo o panzerfaustech. No a po pár minutách ponoru se ukázalo, že druhá varianta bude ta pravá. V hloubce šesti metrů jsem narazil v bahně na skoro úplně zapadlou hlavici panzerfaustu. Abych se ujistil, že se opravdu jedná o hlavici protitankové střely, lehce jsem ji od bahna očistil. Když se pod zvířeným bahnem ukázal zrezlý kov, bylo jasno,“ zapsal svůj nález do potápěčských reportů na uvedené stránce pro potápěče Michal alias Blackjn.

Kromě zmíněné Vápenky a nedalekého zatopeného lomu Barbory, která je ale spíše pro trénování potápěčů, patří k vyhledávaným místům Márinka u Světce. I tato vodní plocha slouží jako obě předešlé přes léto k rekreaci u vody. Podvodní svět má ale také zajímavý.

Nabízí k prozkoumání hloubku až 22 metrů a na dně spoustu zajímavých předmětů. Utopený vrak auta a kolo zapíchnuté do bahna, to patří ke klasikám. Unikátnější fotky už jsou například u šňůry s pověšeným prádlem na dně Márinky, nebo u pirátské bedny se starými flaškami od rumu.

Dokonce zde pod vodou lze nalézt vinotéku, kterou ovšem někdo rozkrádá, jak ve svém vzkazu v deníku pro ostatní na potápěčských stránkách, nazvaných Strany potápěčské, zaznamenal David alias Gaza: „Takže prdelky, zmizelo 5 lahví z místní vinotéky. Myslel jsem, že mezi potápěčskou komunitou by toto mohlo fungovat, ale jsem naivní, jsme v Čechách, že?“ poznamenal sportovní potápěč do deníku k ponorům u Vápenky.

I na Barboru každoročně míří sportovní potápěči, aby se pod vodou dostali do jiného světa. V současné době je to v České republice jedno z mála velkých jezer ve zbytkové jámě po těžbě hnědého uhlí. Samovolně se spodní vodou a přítoky naplnilo v 70. letech.

Dno bývalého lomu, které je až v 70 metrové hloubce, má plochu jako menší náměstí. Pro potápěče je zde připravený cvičný polygon. Hloubka pro běžné trénování je do 40 metrů.

Podívejte se na dno Barbory s webovým portálem Potápěčů Děčín

„S běžnou výbavou to níže ani nejde. Barbora je v tomto směru hodně náročná, a také velmi příkrá,“ zmiňuje instruktor potápění Eduard Šíf, který má v zatopeném lomu v Oldřichově už hodně ponorů.

Před základnou v hloubce 9 metrů mají potápěči keson a výcviková plata v hloubce 6 a 22m, v sedmi metrech je například uměle instalován vrak wartburgu. Mezi jednotlivými atrakcemi jsou vyvázána lana. Ve třiceti metrech si můžete udělat selfíčko s nádražákem, přičemž kousek pod ním pak leží surf. Cvičná hloubka končí u vojenského stanu ve 40 metrech, který je pod hladinou ve volné vodě navázán jako orientační bod.