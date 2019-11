Naleznete tam různé užitečné informace, jako jsou například hodiny pro veřejnost, termíny svozu odpadu, výši poplatků za psy či to, jaké dokumenty jsou potřebné pro výplatu sociálních dávek. Řeč je o webových stránkách obecních a městských úřadů.

Ty mají lidem zjednodušit život. Jenže problém nastává v okamžiku, kdy jste silně slabozrací nebo nevidomí a webovky jsou zbytečně složité. V ten okamžik je vám veškerý pomocný software k ničemu.

Změnit to má zákon z dílny ministerstva vnitra, které obcím, krajům, ale třeba i školám přikazuje, aby své internetové prezentace uzpůsobily pro tento typ fyzického handicapu.

Půlroční náprava

„Na nové internetové stránky, které byly zveřejněny od dubna 2019, se pravidla zákona o přístupnosti použijí už od letošního září,“ říká Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva. U starších webů mají jejich provozovatelé čas na úpravu do září příštího roku.

Od ledna přitom úřad spustí kontroly, zda obce a další instituce nová pravidla dodržují. A to i na základě stížností veřejnosti. „Povinný subjekt musí přijmout opatření k nápravě ve lhůtě, která nesmí být delší než šest měsíců,“ dodává Rözler. Pak teprve přijdou na řadu další možné sankce.

Speciální aplikace

A jak se vlastně slabozrací či nevidomí v prostředí internetu pohybují? „Ti první mají softwarovou lupu, která umožňuje zvětšovat nebo nastavovat si barvy,“ říká Michal Jelínek ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

Nevidomí pak používají takzvané odečítače obrazovky. „Což je software, který informace z obrazovky čte nebo – když je připojený braillský displej – ukazuje i ve formě Braillova písma,“ uvádí Jelínek.

Pohyb po webu přitom lidem se špatným viděním komplikuje řada věcí. „Třeba když není správně popsána grafika, nezobrazí do jejího popisu třeba na ní uvedené kontakty a nám to řekne jenom image005,“ říká Jelínek. „Problém ale může být i to, že stránka není rozumně strukturovaná a pro nevidomé jsou všechny informace ‚slité‘, což zpomaluje čtení stránky,“ dodává Jelínek.

Pro handicapované přitom vzniká spousta mobilních a internetových aplikací, které jim mají zjednodušit život, i bez zásahu ministerstva. Zvětšit a zjednodušit funkce chytrého telefonu umožňuje například česká aplikace Big Launcher. Funkci hlasové asistence pak nabízí třeba mobilní aplikace Smart Banka.

Jednotlivé stránky jsou optimalizované tak, aby je systém telefonu dokázal bez problému nahlas přečíst. „Tímto způsobem je možné se přihlásit, zadat platbu nebo třeba zablokovat internetové platby případně celou kartu,“ říká Jakub Komenda z Moneta Money Bank.