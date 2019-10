Zvířata v cirkusech trpí a hladoví. Když neuposlechnou pokyn, lidé je bijí a trestají.

"Viděl jsem to na vlastní oči. Dodnes se neumím zbavit vzpomínky, jak jeden drezér trénoval slona. Bil ho do nohou tak dlouho, dokud nezlomil násadu od krumpáče," vypráví Pavel Klucki z Trutnova, který několik let pracoval jako ošetřovatel v cirkusech. Práce nakonec musel nechat. "Nevydržel jsem to," vysvětluje se slzami v očích.

Svědectví o poměrech, jaké přinesl právě Pavel Klucki, nyní mění českou legislativu. Poslanci mají na stole návrh, podle kterého už by se neměli v cirkusech používat sloni. Alespoň ti nově narození. Zákaz drezury a vystupování by se nově vztahoval i na delfíny nebo nově narozené primáty, ploutvonožce, kytovce, nosorožce, hrochy a žirafy.

Novela také přichází s omezením pro šelmy. Každý, kdo by chtěl rozmnožovat šelmy pro jakákoliv veřejná vystoupení, musel by nejprve projít licenčním řízením.

Jenomže podle řady odborníků je navrhovaná úprava stále nedostatečná. V cirkusech by se podle nich neměla používat vůbec žádná volně žijící zvířata. Shodli se na tom na semináři, který uspořádala organizace Svoboda zvířat. Navrženou novelu tak zřejmě ještě čekají změny.

Stejná omezení jako u chovatelů

Například podle právníka Jaromíra Kyzoura by měly podléhat cirkusy naprosto stejným omezením jako ostatní chovatelé. "Dnes mají oproti ostatním chovatelům neodůvodněnou výjimku. Přitom provozují mobilní zařízení, ve kterých jsou zvířata držena převážně ve stísněých prostorách dopravního prostředku, což je pro ně značně stresující. Nerozumím tomu, v čem je tento způsob chovu pro zvířata lepší," kritizoval nekoncepčnost dnešního zákona Kyzoura.

Ke kritice se přidala i veterinární lékařka a bývalá veterinární inspektorka Krajské veterinární správy Radke Kabrhelová. Také podle ní jsou cirkusy problematické kvůli častému přemisťování. "Zvířata jsou několik dní ustájena ve naprosto nevyhovujících prostorách přepravních vozů, které navíc nejsou vybaveny automatickými napájecími systémy. Vzniká tedy obrovské podezření, že trpí žízní," popisuje své zkušenosti z dob, kdy podmínky v cirkusech kontrolovala.

"Vagóny" se zvířaty navíc podle ní nemají klimatizaci, takže za horkých letních dnů může být situace kritická - zvířata se mohou přehřát. Řada cirkusů přitom zůstane nepostižená, protože na cestách je není možné zkontrolovat. "Není známo, kde se nachází," říká Radka Kabrhelová.

Drezuru zvířat si podle posledního průzkumu veřejného mínění ze září loňského roku nepřeje ani většina Čechů. Také lidé by vystupování většina volně žijících zvířat v cirkusech zakázali.

Využívání volně žijících či dokonce všech zvířat v cirkusech zastavilo už v Evropě zakázalo 15 států. Podle Svobody zvířat je v současnosti v cirkusech v České republice přibližně 150 zvířat volně žijících druhů. Kočují v 15 cirkusech.