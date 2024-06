Část dětství strávili v dětském domově, čeká je vstup do samostatného života. Někdo opustí brány zařízení už v osmnácti letech. Je nezralý, nezkušený, opojený svobodou, ale zároveň vyděšený ze zodpovědnosti za sebe sama. Ti, kteří dál studují, mohou zlomový okamžik posunout až do 26 let. Příběhy dívek a chlapců, kteří opustili dětský domov a takzvaně se postavili na vlastní nohy, mapuje nový seriál Deníku.

Jarek a Klára zažili krušné dětství, nyní mají velké touhy | Video: Deník/Zuzana Hronová

Opustí dětský domov, musí si vyřešit bydlení, práci, finance. V kapse mají jen jednorázové odchodné ve výši 15 až 25 tisíc korun. Z něj se nedá pořídit ani kauce na byt. „Výše odchodného je vzhledem k cenám zcela neadekvátní částka. Žádosti o dávky jsou administrativně náročné a oni stojí před složitým úkolem, jak si zajistit základní potřeby,“ upozornil ekonom z Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod.

Navrhuje tyto peníze vložit dětem po jejich nástupu do domova do fondu nebo nerizikového finančního produktu a tím částku do jejich odchodu znásobit.

Klára Návratová si v dětství prošla peklem. „Děcák“ byl podle ní to nejlepší, co zažila:

Rodiče ji bili a sexuálně zneužívali. Díky dětskému domovu studuje na režisérku

Jejich úspěšné začlenění do života i na pracovní trh by se podle ekonoma státu vrátilo na vybraných daních či povinných pojistných platbách. Největší potenciál však Rod vidí u soukromého sektoru. Firmy by podle něj měly dát těmto mladým lidem šanci, brát je na stáže, nabídnout jim průvodce, kteří by jim pomohli se v práci začlenit. Získat mohou velmi motivované a vděčné zaměstnance.

Bydlení nanečisto

Zcela nepřipravené ale děti z bran domova neodcházejí. Například v největším pražském dětském domově v Dolních Počernicích mají tzv. předcvičné bydlení pro děti kolem šestnácti let. Dostávají výplatu na jídlo, dopravu, drogerii. Musí sami hospodařit, nakupovat, vařit si a chodit řádně do školy. Když to zvládají, přecházejí do cvičných bytů – garsonek pro dva. „Jsou s námi v kontaktu, jezdí za nimi provázející pedagog. Zůstávají zde do konce studia. Když úspěšně absolvují, mají na dva roky nárok na startovací byt,“ popsala Lucie Dušková, která cvičné a předcvičné bydlení v Počernicích vede. Dětem také radí, aby co nejdéle studovaly a odchod z domova je tak čekal až ve zralejším věku.

Připravovat mládež v domovech na životní zlom pomáhá třeba organizace Dejme dětem šanci. Spolupracuje s padesátkou zařízení, podpořila už 4,5 tisíce klientů. „Situaci nelze řešit až v momentě, kdy odcházejí. Musíte s nimi pracovat několik let dopředu, aby vám uvěřili, že nabízená cesta je správná,“ vysvětlila ředitelka organizace Michaela Chovancová. Nejde jim už nic nařizovat, musí sami chtít.

Jarek Lambor zažil krušné dětství. Nyní se věnuje tanci:

Tančil s mámou, když je otec zmlátil. Teď je profesionální tanečník a choreograf

Podporují je také při studiu na kvalitnějších školách, aby teenageři nemuseli chodit jen na nejbližší učiliště. Jejich chloubou jsou třeba tanečník a choreograf Jarek Lambor (27), absolvent HAMU, nebo Klára Návratová (21), studentka filmové režie na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

Jarek, Klára a Veronika patří k dětem z dětských domovů, které podpořila organizace Dejme dětem šanci a umožnila jim studovat obory svých snů.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

V projektech organizace si dárci mohou vybrat, které dítě finančně podpoří, jaké přání splní nebo koho v rámci hostitelské péče vezmou na víkend či na dovolenou.

Chybí jim sebedůvěra

Přechod z ústavní péče do samostatného života pomáhá zvládat i Nadační fond Společné kroky. Podle předsedy správní rady a psychologického poradce Petra Šusty nelze jen děti vodit za ruku. „Musí se vést k tomu, aby se o sebe dokázaly postarat samy,“ uvedl. Vysvětlil také, že člověk s narušeným citovým poutem z dětství má problém s důvěrou v jiné lidi a v instituce. „Už jen opuštění biologické rodiny způsobuje dítěti trauma. K tomu se často přidává nedostatečná péče, domácí násilí, zneužívání,“ sdělil.