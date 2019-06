Nemít v rukou transparenty typu 1989 * 2019 Andreji, táhni, Ostrava nemlčí a další, spletli byste si je na tradičním nástupním místě autobusových zájezdů u domu kultury právě s rekreanty. Koneckonců několik dalších skupin odtud vyrazilo o pár desítek minut dříve právě za teplem a památkami. A ačkoliv na pražské Letné se chystá i bohatý doprovodný program, z asi šedesátky demonstrantů tam odpočívat rozhodně nikdo nejede.

„Pohár přetekl!“ praví rázně paní Helena z Ostravy, která má už natolik silné nutkání, že na své první demonstraci proti premiérovi nemůže chybět. Někteří jsou – stejně jako ona – mezi demonstranty nováčci, jiní ale počítají už šestou či sedmou účast za poslední dva měsíce, kdy demonstrační vlna proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni Marii Benešové začala.

PREMIÉR? TEN ČLOVĚK JE CELÝ ŠPATNĚ!

Všichni se shodují, že takto početný dav už něco musí dokázat! „Přesto očekávám, že do Prahy budeme muset ještě znovu,“ dívá se na věc reálně Magdaléna Netoličková, která dorazila až z Příbora. „Vstávali jsme o půl páté ráno, ale kvůli Babišovi bych vstala i o půlnoci, kdyby to bylo potřeba,“ říká odhodlaně.

„Ten člověk je pro mě celý špatně. Je na špatném místě, měl by dělat něco jiného než premiéra, třeba ředitele JZD,“ navrhuje Netoličková. „Hlavně ne zemědělec!“ děsí se a zároveň směje muž stojící po jejím boku. „Ať si podniká v něčem jiném. Hlavně ať neškodí lidem,“ shoduje se výprava z Příbora.

Chvění, které jí na těle vyvolává paralela se sametovou revolucí, přivedlo k autobusu i Helenu Káňovou s kamarádkou Petrou Adamovou, jež v posledních měsících počítají už čtvrtou, respektive šestou účast na demonstraci. „Těch třicet let výročí sametové revoluce vlastně už začalo. Ale jinak, než si někteří představovali,“ říká vážně Helena Káňová, která před třiceti lety demonstrovala s manželem a malými dětmi. Právě na ně dnes svou účastí myslí. „Budou zde žít naše děti a jejich děti, nechceme, aby se země, v níž žijí, posouvala k autoritářskému režimu,“ říká ostřílená demonstrantka, jak se Káňová sama nazývá, podle níž je morální kredit našeho premiéra „hodně špatný“.

LIDÉ SE MĚNÍ

Všem přítomným jde příkladem organizátor ostravsko-pražské akce Vladimír Dubový ze spolku Milion chvilek pro demokracii. Kufr jeho auta se jen hemží tramsparenty a slogany. A prvního pozitivního efektu si Dubový už všiml. „Lidé k sobě začali být úplně jiní, nabízejí ubytování zdarma pro čtyři lidi demonstrující proti Andreji Babišovi, nabízí svezení z celé republiky. Zkrátka se začínají chovat jinak. Pro mě to je signál, že se společnost začíná uzdravovat, snad přijde i to ostatní,“ říká Dubový a před nástupem do přistaveného autobusu zvolává „Tak jedeme na koncert. Tak to pan premiér nazval, ne?“ Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Demonstrační akce napříč republikou už dva měsíce pravidelně pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten žádá nezávislost justice a demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové, vrácení všech dotací pro Agrofert, konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert, dále aby se Andrej Babiš zbavil médií a zejména, aby odstoupil z pozice premiéra. Proto z Ostravy a Opavy vyjela asi stovka demonstrantů, kteří na Letenskou pláň zamířili z celé republiky. Doprava je vyšla na částku od 550 do 600 korun. Další stovky demonstrantů vyrazily vlakem, o čemž svědčily na neděli nečekaně vyprodané jízdenky, nebo auty. Demonstrace na Letné začíná v 16.30 hodin.