Skandál v pardubické SPD. Za místo na kandidátce hnutí platilo

Pardubická SPD (Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura) čelí skandálu. Rozhořel se kvůli fondu s poplatky za místa na kandidátce, jehož vznik ještě před krajskými volbami v roce 2016 inicioval současný poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

Členům hnutí údajně tvrdil, že se musí na krajském úřadě zaplatit kauce při podání kandidátky, což nebyla pravda. Na kauzu jako první upozornil server irozhlas.cz. Praktiky rozkryla bývalá členka SPD Jindřiška Líbalová Trpkošová z obce Sruby, která peníze na pokyn Kohoutka shromažďovala.



„Například první místo bylo za pět tisíc korun, druhé za čtyři tisíce, třetí místo za tři tisíce. Pak to šlo do 10. místa po dvou tisících a do 20. místa po tisícovce, zbytek byl po pětistovce,“ uvedla žena, která byla jednou ze zakládajících členek SPD na Vysokomýtsku a na kandidátce pro krajské volby původně obsadila 10. místo, za což zaplatila dva tisíce korun.

Celkem se u ní sešlo přes 44 tisíc, peníze podle jejích slov vybírali členové krajského předsednictva, doklady nikdo nevydával.



Lidé si mysleli, že přispívají na takzvaný příspěvek na volební náklady, který se však v případě krajských voleb státu vůbec neplatí. Příspěvek se podle vyjádření Cyrila Štangla z odboru organizačního a právního Krajského úřadu Pardubického kraje týká například voleb do Poslanecké sněmovny, kdy činí 19 tisíc korun, nikoliv voleb krajských.



Jindřiška Líbalová Trpkošová tuto nesrovnalost odhalila, upozornila na ni vedení SPD a byla šokována, když byla ona sama nařčena z krádeže. Vybranou částku proto raději poslala na transparentní účet SPD. „Chtěla jsem, aby o vrácení peněz byl záznam,“ uvedla Líbalová Trpkošová.

Po tomto incidentu ze strany vloni v létě vystoupila ona, její muž i dcera. Trápení ale neskončilo. „Lidé nás od té doby na Facebooku napadali, že jsme lháři, že moje žena je zlodějka. Všechno vyvrcholilo letos v listopadu, když manželka musela jít na policii podat vysvětlení,“ uvedl Jiří Líbal.

Vedení pardubické SPD na ni totiž podalo trestní oznámení kvůli přeposlání peněz na transparentní účet. Policie případ odložila. Ale šlo o poslední kapku, která vedla k tomu, že se Jindřiška Líbalová Trpkošová obrátila na média. „Pan Okamura bojoval za odvolatelnost politiků, tak by s tím měl začít,“ uvedla Líbalová Trpkošová.



Vyjádření SPD se Deníku nepodařilo získat. Jiří Kohoutek nezvedá telefon, tajemník SPD Jaroslav Staník hovor po představení novinářky hned ukončil s tím, že nemá čas. Na zaslané emaily na krajskou i celostátní centrálu hnutí do uzávěrky nikdo nereagoval.