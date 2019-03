"Dnešního dne byla státním zástupcem podána k Okresnímu soudu v Teplicích obžaloba na třetí obviněnou osobu. A to pro přečiny projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod a podněcování k nenávisti vůči skupině osob," řekl České televizi dozorující státní zástupce Pavel Norek z Okresního státního zastupitelství v Teplicích.

Celou kauzu rozpoutala nevinná fotografie dětí z první třídy, kterou předloni zveřejnil Deník v rámci projektu Moje první školní tablo. Zveřejněný snímek, na kterém byly převážně romské, vietnamské a arabské děti, se začal nekontrolovaně šířit po sociálních sítích, kde následovala smršť nenávistných komentářů.

Dva autory už policie obvinila před časem, v hledáčku měla i třetí osobu. Muže se však dlouho nedařilo vyslechnout, protože se dlouhodobě zdržoval v zahraničí. Do Česka se vrátil na výzvu policie, kde byl koncem února obviněn. Stíhán je na svobodě, u soudu mu hrozí až tříleté vězení, uvedla Česká televize.

Na teplickou policii se muž dostavil sám. „Podal své vysvětlení k tomuto případu. Vypovídal ale i k dalším příspěvkům, které v minulosti zveřejnil na svém profilu na sociální síti,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Totožnost dotyčného neuvedl. Podle zjištění Deníku má jít o muže z jižní Moravy.

Podmínka a pokuta

V dřevěném půlkruhu v soudní síni za svůj nenávistný komentář skončila vloni v září šestadvacetiletá žena z Tachova. Její nerozvážný příspěvek vyjádřený slovem „Rovnou“ s přidaným symbolem pistolky označil soud za veřejné podněcování k nenávisti vůči národu, rase či etnické skupině a „ocenil“ ho podmínkou na rok a půl a pokutou 20 tisíc korun. Výši trestu žena přijala. Dalšího podezřelého v prosetické kauze obvinila už v dubnu policie ve Frýdku–Místku. V případě tohoto muže však státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil.

Případ fotografie, která vzbudila tsunami nenávisti, rezonuje mezi veřejností dodnes. Obviněním muže z jižní Moravy ho policie nejspíše uzavře. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by v hledáčku měla ještě někoho dalšího. „V daném případu jsme šetřili tyto tři konkrétní osoby,“ konstatoval již dříve policejní mluvčí Vítek.

Vlna solidarity napříč republikou

Mezi rodiči šikanovaných prvňáčků se o tom, co se před dvěma lety na podzim stalo, už nemluví. „Nějak to už neřešíme. Stalo se to, vypořádali jsme se s tím, ale už to je pryč,“ sdělila jedna z maminek Božena Kotalíková.



Celá kauza vyvolala napříč republikou také vlnu solidarity a finanční pomoci prosetické škole. Díky kampani a sbírce se na účtu školy sešlo několik stovek tisíc korun. Škola získané peníze postupně využívá. „Díky veřejné sbírce od organizace Romea dostali prvňáčci tablety. Některým z nich a dalším žákům školy byly uhrazeny náklady spojené s poznávacím pobytem ve Sloupu v Čechách.

Další finanční prostředky směřovaly na úhradu výchovně-vzdělávacích programů a dalších akcí,“ zmínila ředitelka školy Marcela Prokůpková. Cíleně škola utrácí i peníze z veřejné sbírky uspořádané Patrickem Zandlem. „Žákům jsme díky ní přispěli na úhradu školních akcí a dopravy na výlety a různé exkurze, třeba při návštěvě Památníku Terezín,“ dodala.