Za novou volbu do Senátu nemůžu, ať to platí mí voliči, řekl Hlavatý

Nové senátorské volby způsobili voliči, kteří mě kroužkovali. Náklady by měli nést oni, řekl pro server iHned "nedobrovolný" poslanec Hlavatý. Šéf a majitel textilky Juta kandidoval za hnutí ANO a byl zvolen do sněmovny. Údajně nevěděl, že po zvolení nebude moci zůstat senátorem.

Jiří HlavatýFoto: Archiv

„Já jsem se nenechal zvolit poslancem, 4850 voličů mě vykroužkovalo,” postěžoval si politik hnutí ANO v rozhovoru pro iHned. Na dotaz, zda se nehodlá nějak finančně podílet na nákladech za konání doplňovacích voleb, když se o své vlastní vůli nechal zapsat na kandidátku pro sněmovní volby, prohlásil, že ne, protože situaci nezpůsobil on, nýbrž ti, kdo jej volili. „Jich se zeptejte na to, jestli zaplatí náklady na dodatečné volby,” prohlásil nedobrovolný poslanec.

„Kvůli ztrátě senátorského mandátu, který zanikl mým zvolením, se cítím podveden,“ sdělil Deníku Hlavatý krátce po sněmovních volbách, kdy mu vznikem poslaneckého mandátu zanikl mandát senátorský.

Na celé situaci je absurdní fakt, že senátorské místo na Trutnovsku se uvolnilo právě kvůli úspěchu Hlavatého ve sněmovních volbách. Šéf a majitel textilky Juta tak bude kandidovat na post, který sám uvolnil. Za vypsání doplňkových senátorských voleb podle něj však nemůže on, ale voliči, kteří jej proti jeho vůli vykroužkovali a ti by měli zaplatit náklady.

V případě, že by Hlavatý v doplňujících volbách do Senátu, jež se na Trutnovsku konají první lednový víkend, znovu uspěl, podle některých výkladů by mu opět zanikl poslanecký mandát.