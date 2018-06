Za patnáct kilo pervitinu 12 let. Soud snížil trest drogovému šéfovi z Liberecka

Šéf drogového gangu z Liberecka Petr Ryžák si odpyká 12 let vězení. Dnes o tom rozhodl pražský vrchní soud, který muži o dva roky snížil původně uložený trest a nevyhověl požadavku státní zástupkyně, jež pro Ryžáka požadovala navíc i trest peněžitý. Výrobce pervitinu Michal Kulhavý stráví za mřížemi 10,5 roku, další členové skupiny Jakub Jon a Nikola Müllerová osm let a 6,5 roku. Verdikt je pravomocný.

Petr Ryžák u pražského Vrchního souduFoto: ČTK

Ryžákův gang vyrobil podle obžaloby v letech 2010 až 2012 minimálně 15 kilogramů pervitinu, jehož prodejem mohl získat až 15 milionů korun. Kriminalisté, kteří skupinu před šesti lety rozkryli, tehdy tuto drogovou trestnou činnost označili za jednu z nejrozsáhlejších nejen v Libereckém kraji, ale v celé zemi.

Ryžák skupinu řídil, financoval nákup pomůcek, chemikálií i léčiv a zajišťoval odbyt vyrobené drogy. Müllerová fungovala jako kurýr, jezdila do Polska pro tablety s pseudoefedrinem. Kulhavý z nich vyráběl pervitin na různých místech v Liberci, Jablonci a Hrádku nad Nisou. Jon vypomáhal při vaření drogy i jejím prodeji.

Ze čtyř obžalovaných, kteří se odvolali proti rozsudku libereckého soudu, se dnešního zasedání zúčastnili jen dva: Jon a Ryžák, kterého eskorta přivedla z vazby. Čelí totiž dalšímu trestnímu stíhání, znovu kvůli drogám.

Osmačtyřicetiletý Ryžák se neúspěšně hájil tím, že ho jakožto svého informátora úkoloval tehdejší plukovník Národní protidrogové centrály Miroslav Vogel. Ryžák přiznal, že nakupoval efedrin a nechal z něj vyrábět pervitin, údajně to však dělal na policistovu žádost, aby usvědčili jiného dealera.

Plukovník byl na základě Ryžákova tvrzení nejprve obžalován, soudy ho ale následně osvobodily s tím, že Ryžák je jako svědek nevěrohodný. "Vogel neměl být obviněný za zneužití pravomoci, ale z toho, co já - že se mnou organizoval výrobu drog," podotkl dnes Ryžák.

Vrchní soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest mu snížil proto, že od spáchání skutků už uplynula dlouhá doba. Ze stejného důvodu zmírnil původní trest i Kulhavému, a to o 1,5 roku.

Jon připustil, že drogy distribuoval, popřel však spoluúčast na jejich výrobě. "Nepovažuju se za člena organizované skupiny. De facto s tím nemám nic společného," prohlásil. "Obvinění nám bylo sděleno v únoru 2012, teď máme červen 2018. Aby mě někdo soudil po tak dlouhé době? To jsme v Kocourkově?" podivil se.

Dvaatřicetiletý muž zpochybnil i výpočet obžaloby ohledně vyrobeného pervitinu. "To celkové množství je hloupost. To asi počítal někdo na počítadle, nebo co," řekl soudu. Odvolací senát sice rovněž dospěl k závěru, že rozsah trestné činnosti byl zřejmě o něco menší, než uváděla obžaloba, přesto Jonovi jako jedinému ze skupiny zpřísnil trest, a to z původních šesti na osm let vězení.

Činnost gangu pomohl rozkrýt pátý obžalovaný František Hippmann, který získal status spolupracujícího obviněného a od krajského soudu odešel s tříletou podmínkou. I v jeho případě už je rozsudek pravomocný.