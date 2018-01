Za neoprávněné stíhání kvůli pornu žádá exšéf ŘSD Hala 100 milionů

Za trestní stíhání vedené kvůli údajnému držení dětské pornografie chce bývalý šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michal Hala téměř sto milionů korun. Jde o náhradu za nemajetkovou újmu, medializaci případu, ušlý zisk nebo právní zastoupení, řekl dnes jeho zástupce u Obvodního soudu pro Prahu 2, který se Halovou žalobou začal zabývat. Jednání bude pokračovat 9. dubna.

Bývalý výkonný ředitel ŘSD byl v kauze držení pornografie pravomocně osvobozen. Soudy sice nejprve rozhodly o tom, že je případ promlčen, Hala však na jeho projednání trval.

Hala musí podle dnešního vyjádření soudu svá tvrzení o majetkové i nemajetkové škodě podložit důkazy, například také musí uvést, jaké svědky chce předvolat. Má na to 30 dnů.

Jeho obhájce dnes během zhruba hodinového jednání žádal, aby byla aktuální žaloba sloučena s další, kterou u stejného soudu řeší jiná soudkyně. V druhé žalobě jde o Halovo obvinění ve dvou kauzách, kdy byl podezřelý ze tří trestných činů - přijetí úplatku, porušování povinnosti při správě cizího majetku a pletich při veřejné soutěži a dražbě. Šlo také o pronájem odpočívadel u obcí Klimkovice a Vrážné. Stíhání Haly a dalších v této kauze zrušilo Nejvyšší státní zastupitelství.

Obě žaloby spolu podle Halova právníka Jana Szewczyka souvisí, diskety s dětským pornem totiž policie našla při domovní prohlídce, kterou prováděla kvůli předchozím obviněním. Podle Szewczyka tak bude obtížné rozlišit například vyúčtování právních úkonů nebo nemajetkové újmy. Žalobu týkající se stíhání kvůli odpočívadlům musel právník podat dříve kvůli promlčecím lhůtám, v té době ještě nebyla kauza kolem pornografie pravomocně skončena.

Szewczyk upozornil také na to, že dokazování bude v obou případech téměř totožné. "Svědci budou dvakrát vyzýváni, aby se k soudu dostavili, a vypovídali to samé," řekl Szewczyk soudkyni Markétě Jiráskové. Stejné to podle něj bude i listinnými důkazy a znaleckými posuky.

Jirásková jeho návrh zamítla, podle ní sice návrh má určitou logiku, žaloba by však musela být podána jinak. Hala totiž sám vyčísluje škody vzhledem k jednotlivým trestním stíháním, pro případné sloučení by musel uplatnit jednu celkovou částku.

Jirásková navíc poukázala na to, že právník žádal stejnou věc v prosinci, kdy začal soud projednávat první žalobu. I tehdy návrh soud zamítl. Soudkyně ale uvedla, že jednotlivá jednání bude možné sloučit právě kvůli hospodárnosti řízení.