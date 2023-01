Zabavování SPZ značek funguje. Hříšníci za rok zaplatili dluhy za 16 milionů

Funguje to, hlásí celníci a policisté. Průměrně čtrnáct poznávacích značek (lidově SPZ) měsíčně odebrali v loňském roce příslušníci obou sborů řidičům, kteří měli resty na nezaplacených pokutách. Celkově pak do depozitu putovalo 165 značek. Odebrat SPZ neplatičům umožnila na začátku minulého roku novelizace zákona, která dala oběma represivním složkám do ruky možnost odebrat na místě registrační značku či nasadit botičku řidičům, kteří nezaplatí pokutu nebo se při kontrole zjistí, že motorista dluží peníze za pokuty z minulosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dalibor Krutiš