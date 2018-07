Záchranné stanice pomáhají. Od začátku roku se postaraly o třináct tisíc zvířat

Národní síť záchranných stanic, která zajišťuje v ČR péči o volně žijící zvířata v nouzi, se od začátku roku postarala o více než třináct tisíc zraněných živočichů. Loni jich za stejnou dobu přijala o osm set méně. ČTK to dnes sdělila Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody. Nejvíce zvířat projde rukama ochranářů v letních měsících, kdy jich podle Nezmeškalové každoročně přijmou až polovinu z celkového počtu.

V létě pracovníci záchranných stanici přijímají zejména mláďata ptáků, pěvců i dravců, hnízdících ve městech. V řadě případů jsou to ptáčata, která vyskakují kvůli velkým teplotám z hnízd, jež jsou pod střechami domů. „Mláďata jsou přehřátá a vyskakují z hnízd dříve, než by správně měla. Kvůli teplu se v hnízdech ale nedá vydržet,“ doplnila Nezmeškalová.

Samotný červenec je letos podle ní i ve znamení rorýsů, kterých se dostalo do záchranných stanic na čtyři stovky, a do konce prázdnin jich ještě pár desítek zřejmě přibude. Rorýsi nejčastěji obývají škvíry v panelových domech, kromě hnízdění ale celý život tráví v letu.

„Díky tomu nejsou uzpůsobeni na přistání na zemi a dlouhá křídla jim neumožňují samostatně vzlétnout. Zvláště pak mladí jedinci svůj první let nezvládnou a lidé je najdou, jak se bezvládně mrskají na zemi,“ uvedla Nezmeškalová. Podle ní lze ale těmto mláďatům většinou lehce pomoci tím, že se vezmou do ruky a vyhodí do vzduchu. Současně ale připustila, že pro laiky je obtížné poznat, kdy ptáčata potřebují pomoc, proto by se měli v těchto případech raději obrátit na záchrannou stanici.

Do Národní sítě záchranných stanic je začleněno 33 středisek. Jejich pracovníci loni ošetřili 22,5 tisíce zraněných nebo jinak postižených volně žijících zvířat, což bylo dosud nejvíce od vzniku sítě v roce 1998.