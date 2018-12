Ústí a Most jsou dělnická předměstí Teplic, říká Jaroslav Kubera

/ROZHOVOR/ Šéfem lázeňských Teplic byl Jaroslav Kubera od roku 1994. Nejdříve jako starosta, poté jako primátor. Nyní je řadovým zastupitelem a soustředí se hlavně na práci v Senátu, v němž vykonává funkci předsedy.

Ústecký kraj má podle něj potenciál, jeho problémem zůstává sociální skladba obyvatelstva.

Krajská zdravotní začala s budováním záchytky v Teplicích. První opilce v pavilonu C přijme v prvním čtvrtletí příštího roku. Co na to říkáte?

Opilce nám sem budou vozit od Šluknovského výběžku až po Chomutov a Kadaň. Bohužel se opilci z velké části zpátky nevrátí, většinou to jsou totiž bezdomovci, a ti nám tady už zůstanou. Přitom řešení je jednoduché, záchytka v kraji léta nebyla a nic se nestalo. Když opilec dělá něco nepřístojného, policie ho má sebrat. Když upadne a rozbije si hlavu, tak ho zase mají ošetřit v nemocnici. A když opilec nic nedělá a jenom leží na trávě opilý, ať tam zůstane, on se ráno probere, až mu bude zima. Jen tenhle přístup nesmí slyšet ombudsmanka.

Když mluvíte o bezdomovcích, Český statistický úřad nedávno uveřejnil, že se přírůstek obyvatel Chomutovska a Teplicka zvýšil. Co vlastně vaše město lidem nabízí, aby je to přesvědčilo se k vám přestěhovat?

Zaprvé určitě kultura. Vždycky mě vytočí, když nějaký pták řekne, že u nás není kultura a v životě tady nebyl. Tady je tolik kultury, že se nedá ani stihnout. Divadlo i kulturák mají denně hru nebo koncert. Zadruhé, jsme město zeleně, je tu tolik vzrostlých stromů jako obyvatel. Do parků investujeme velké peníze a navíc se dá naše město v případě stávky dopravního podniku přejít za 35 až 40 minut. V neposlední řadě, po dostavění zimáku a rekonstrukci aquacentra a koupaliště už máme kompletní infrastrukturu, desítky dětských hřišť i desítky hřišť pro teenagery. Jediným problémem, se kterým se potýkají všechna města, je sociální skladba obyvatelstva.

Jako politik jste se dostal do hodně koutů světa. Jaký je v porovnání s tím Ústecký kraj?

Například České středohoří je na úrovni Grand Canyonu v Americe, akorát že si to pořád neuvědomujeme. Je to něco naprosto famózního, o našich památkách ani nemluvím. To nikde kromě Francie nemají. Jiná věc je, v jakém stavu jejich a naše památky jsou. Když si ale vezmu třeba nedostavěnou lázeňskou ubytovnu v Mlýnské ulici v Teplicích, tak podobná místa jsou i v Londýně nebo v Paříži. Když pojedete do Moskvy na zájezd, město bude výborné, když utečete průvodci a půjdete do okrajů, tak uvidíte věci, které jsem viděl v roce 1968. Podobně na Kubě nebo v Bulharsku úžasné pláže, skvělý hotel, ale podobné vyloučené lokality jako v Ústeckém kraji mají i tam. Ve Frankfurtu jsem viděl, jak parta obestoupila turisty, a ti zůstali jenom v oblečení, bez karet, bez peněz, bez foťáků. Měli jsme strach, takže jsme rychle zdrhali. Čili potenciál má Ústecký kraj dobrý, ale musí hodně pracovat na vzdělávání. Stát zase musí zabránit výrobě dětí za účelem zisku. Děti, které se narodí jen kvůli tomu, že na to jsou nějaké velké přídavky, tak to nebudou ty, které nás uživí, až budeme staří.

Jaké jsou pracovní příležitosti v Teplicích?

S podnikáním je to tady tak, že u nás fungují AGC, lázně a potom dlouho nic. Nejsme jako Chomutov, který má železárny a více takových podniků, které disponují pracovní nabídkou a penězi. Co se týká malého podnikání, není tu proto, že stát podnikatele strašně dusí. Čeká nás teď krize, ale dlouhodobá perspektiva je dobrá.

Pokud se bavíme obecně o práci a vzdělání, jaký vztah v tom vidíte v souvislosti s Ústeckým krajem?

Ústí a Most jsou dělnická předměstí Teplic. To říkám při vší úctě! Jsem velkým podporovatelem učebních oborů a řemesel, protože můžeme stokrát vyrábět roboty, ale třeba to, co jsem nyní zažil s opravou záchodu, to vám robot neudělá. Řemeslníci budou mít prostě stále zlaté dno. Roboti budou umět velké věci jako silnice, ale pokládku dlaždiček v koupelně, to zůstane stále na lidech. Myslím si, že perspektiva je dobrá, nakonec se totiž i přijde na to, že nemusí být všichni vysokoškoláci. Když jsem v televizi slyšel, jak vysokoškoláci odpovídali na otázku o vzniku republiky, tak jsem omdléval.