Ta druhá, že dvě třetiny českých dětí ve věku 11 až 15 let aktivně sportují a celkově žijí v posledních deseti letech zdravěji než generace před nimi. Vyplývá to z aktuálních zjištění výzkumníků Univerzity Palackého v Olomouci.

„Děti nechtějí do tělocviku chodit, jeho náplň pro ně zřejmě není zajímavá. Navíc když je dítě obézní, dostane od lékaře omluvenku z tělesné výchovy,“ řekl Deníku Michal Kalman, vedoucí výzkumného týmu. Podle něj by proto věci nepomohlo povinné zařazení třetí hodiny TV: „Znamenalo by to, že více rozpohybujeme tu část žactva, která už se pohybuje, a počet omluvených dětí by mohl vzrůst na třetinu.“

Děti nemají rády tělocvik

Děti sice nemají rády tělocvik, ale 66 procent z nich navštěvuje sportovní kroužky, v případě jedenáctiletých chlapců je to dokonce 80 procent. S věkem toto číslo klesá. Alespoň pětkrát do týdne se hýbe zhruba polovina chlapců a 40 procent děvčat. Obecně se vytrácí spontánní pohybová aktivita, jako jsou chůze, běh, jízda na kole.

Na bicyklu jezdí do školy jen čtyři procenta chlapců a jedno procento dívek. S nedostatkem pohybu souvisí narůstající hmotnost. V roce 2018 mělo 15 procent dětí ve věku 11–15 let nadváhu a šest procent bylo obézních. Důležitou roli v pohybovém vyžití hraje také socioekonomický status rodiny. Zapojení dětí do organizovaného sportu je běžnější v lépe situovaných domácnostech.

Potěšitelné je, že v posledním desetiletí klesá u dětí spotřeba alkoholu, tabáku, marihuany a slazených nealkoholických nápojů. Zvyšuje se i průměrný věk prvního kontaktu s alkoholem. „Od roku 2014 roste konzumace ovoce a zeleniny a životní spokojenost dětí. Současná generace se chová odpovědněji než ta předchozí. Zdravý životní styl už je i v ČR moderní. Dospívající vědí, že normální není pít alkohol a kouřit, ale pít vodu,“ konstatuje Michal Kalman.