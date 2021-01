Pro šestiletého Adámka z Prahy 6 to bude premiéra. S malou kytičkou v ruce a čokoládou pro paní učitelku vyrazí už zítra pro svoje úplně první vysvědčení v životě. „Asi tam budu mít jedničku nebo dvojku,“ odhaduje žák 1. B. Půlrok strávený ve školních škamnách byl podle něj „v pohodě“.

Výuka se ze škol přestěhovala do domácností. A u monitoru mnoho žáků také dostane vysvědčení. | Foto: Archiv

I když jak se to vezme. Klasické pololetí to nebylo ani v jeho případě. Na přelomu října a listopadu byl jako ostatní děti měsíc doma a číst, psát a počítat se s maminkou učil v kuchyni a přes obrazovku počítače. Po návratu do školy sedí s ostatními v roušce a na třetí ze čtyř vyučovacích hodin se celá třída chodí ven provětrat.