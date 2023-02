Začíná akce Suchej únor. Má přispět k omezení rizikového pití alkoholu

ČTK

V Česku dnes začíná 11. ročník měsíční osvětové akce Suchej únor, která má přispět k omezení nadměrného pití alkoholu. Lidé, kteří se do ní zapojí, by si měli po celý únor alkoholické nápoje odepřít. Kampaň pořádá stejnojmenná organizace Suchej únor ve spolupráci s odborníky. Letos se koná pod heslem Nepít je umění! s cílem podpořit autentickou tvorbu a kreativitu. Organizátoři poukazují na to, že Češi patří v pití alkoholu ke světovým rekordmanům a nadměrná konzumace ohrožuje nejen jejich zdraví, ale i kvalitu života.

Lidé v baru - Ilustrační foto | Foto: ČTK