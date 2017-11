Začleňujte Romy do běžných škol, vyzývají OSN a další organizace

OSN, OBSE a další mezinárodní organizace vyzvaly dnes státy, aby zesílily své snahy o začlenění romských dětí do běžných škol. Podle lidskoprávních institucí se segregace Romů ve vzdělávání zhoršuje. Informovalo o tom české zastoupení Organizace spojených národů (OSN). Přesně před deseti lety Evropský soud pro lidská práva odsoudil Česko za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je.

"Zásluhou stížnosti těchto 18 dětí se po celé Evropě začaly ozývat hlasy volající po ukončení odděleného a podprůměrného vzdělávání pro Romy. Navzdory těmto snahám ovšem segregace zatím odstraněna nebyla. Naopak," uvedly instituce. Výzvu společně zveřejnil Úřad OSN pro lidská práva (OHCHR), Úřad pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (OSCE ODIHR), Agentura EU pro základní práva (EUFRA), Evropská síť národních institucí pro lidská práva (ENNHRI) a Equinet (Evropská síť pro rovnoprávnost). "Děti umisťované v segregovaných vzdělávacích zařízeních jsou oběťmi diskriminace," uvedly organizace. Podle nich se v oddělených školách nejen Romům, ale i dětem s postižením, z přistěhovaleckých rodin i z většinové společnosti odpírají výhody společného vzdělávání a rozmanitosti. "Kromě toho tyto dětí získávají podprůměrné vzdělání, které výrazně omezuje jejich možnosti uplatnit se ve všech možných profesích," stojí ve výzvě. Podle organizací jsou děti se špatným vzděláním odsouzeny ke špatně placeným zaměstnáním a k životu v sociálním vyloučení. ČTĚTE TAKÉ: Egypťani jsou opice a ostuda civilizace, napsal náměstek Komínek na Facebook Podle vládní zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2016 se romské děti ve vzdělávání se segregací často setkávají. V posledním školním roce tvořily v Česku zhruba čtyři procenta žáků, v takzvaných zvláštních školách ale jejich podíl činil skoro 15 procent. Téměř čtvrtina romských chlapců a děvčat také chodila do základní školy, kde většinu jejich spolužáků představovali Romové. Česko za přístup k romským dětem dlouhodobě sklízelo kritiku. Zákonodárci přijali v roce 2015 školskou novelu a také pravidla pro začlenění do běžných škol, postupuje se podle nich od září 2016. Inkluze má v ČR řadu odpůrců. Podle dnešní výzvy lidskoprávních institucí by státy měly plnit své závazky a díky inkluzivnímu vzdělávání podporovat "sounáležitost mezi dětmi". S ohledem na ochranu soukromí by měly sbírat a zveřejňovat také údaje a statistiky o vzdělávání menšin. ČTĚTE TAKÉ: Romové kritizují Zemana: Znevažuje postavení menšin Evropský soud pro lidská práva vydal svůj rozsudek v případu 18 romských dětí z Ostravy 13. listopadu 2007. Podle organizací na ochranu lidských práv byl verdikt přelomový. Štrasburští soudci pak řešili i další případy segregace v jiných evropských zemí. Rozhodli třeba o tom, že je nezákonné zacházet s romskými dětmi jinak pod záminkou jejich jazykových problémů.

Autor: ČTK