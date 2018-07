Mobily na tábory nepatří, shodují se vedoucí. Děti se jich vzdávají jen nerady

Stovky dětí tráví každoročně prázdniny na letních a příměstských táborech. Co jim ale s sebou zabalit? Mobilní telefony rozhodně ne! Alespoň to radí rodičům většina táborových vedoucích na Mladoboleslavsku.

„Je to problém, který vidím i u svých dětí doma. Jenom sedí u mobilů a vůbec nechodí ven,“ postěžoval si Jan Dibitanzl, vedoucí tábora u Benátek nad Jizerou.

Tábory se staví k problematice mobilních telefonů různě. Na většině z nich je používání mobilů dovolené jen v omezené míře. Někteří pořadatelé ale přešli po předchozích zkušenostech k mnohem důraznějšímu opatření a telefony na táborech zakázali úplně.

„Všem účastníkům dopředu říkáme, že zde mobily nebudou mít kde nabít a že tu není žádné internetové připojení. Mobily sice zakázané nejsou, ale nejsou ani doporučené. Mladším dětem je rodiče nedávají a ty starší je využívají spíš kvůli sociálním sítím než k telefonování. Nijak striktně je ale omezit nemůžeme, děti si za mobily zodpovídají samy,“ pokračoval Dibitanzl, který vede v Okrouhlíku dva turnusy pětidenního příměstského tábora.

Ten organizuje občanské sdružení Benátecký čtyřlístek a děti zde mají na rozdíl od tradičních příměstských táborů i možnost přespat, čehož prý využívají přibližně dvě třetiny účastníků. Menší děti tak podle slov vedoucího mobil často ani nepotřebují, protože odcházejí každý večer domů a nemají tak důvod ke stesku.

Naopak organizátorům letního tábora v Bakově nad Jizerou už došla s mobilními telefony trpělivost a ty jsou tak od letošního roku nekompromisně zakázané.

„Rodiče průběžně volají, protože se jim po dětech stýská. Děti jsou pak pořád jenom na mobilech a žijí jako v jiném světě. Ruší to průběh tábora a situace se každým rokem zhoršuje. Loni měla mobily asi polovina účastníků a děti, které je neměly, jim zase záviděly. Letos jsme se proto spolu s rodiči rozhodli, že budou všechny mobily na táboře po celých čtrnáct dní zakázané,“ vysvětlil vyhrocenou situaci vedoucí tábora František Ťápal.

Podle něho používají mobilní telefony nejčastěji žáci druhého stupně, tedy osmých a devátých tříd. Nyní tak budou mít mobily na táboře, který organizuje Dům dětí a mládeže Praha, pouze jeho vedoucí. Těm pak mohou rodiče v případě potřeby zavolat v době poledního klidu, tedy od 13.30 do 14.30 hodin.

V dnešní době ale mají někteří rodiče problém dítě na tábor bez mobilu poslat. Podle aktuálního průzkumu České rady dětí a mládeže (ČRDM) využívá mobilní telefony na táborech prakticky polovina všech účastníků. Jejich používání pak roste společně s věkem dětí.

„Nejběžněji používají na táborech mobil patnáctiletí, ostatní jsou mnohem střídmější. Takřka čtvrtina patnáctiletých využívá na táborech mobil úplně stejně často, jako kdyby na táboře nebyli. Pobytové tábory tak můžeme považovat za příležitost, jak snížit míru závislosti mladé generace na telefonech,“ vysvětlil vedoucí analytik ČRDM Jan Husák.

Ne všude je ale samozřejmě situace tak vážná. Vedoucí tábora Petra Pilbauerová z Klubu dětí a mládeže Mnichovo Hradiště prý doposud žádný problém s mobilními telefony neměla.

„Děti mají mobily povolené, jen je nesmějí vynášet z chatek. Mohou je tedy používat hodinu a půl během poledního klidu nebo večer, když mají osobní volno. Máme tu čtyřicet dětí od osmi do sedmnácti let, ale mobil má s sebou asi jen čtvrtina z nich. Mladším dětem je většinou ani rodiče nedávají. Děti mají jinak tendenci volat domů kvůli každému problému, na který do několika hodin zapomenou, a rodiče to jenom zbytečně stresuje,“ uvedla Pilbauerová, která vede letní tábor Tajemství ztraceného města v Bezdědicích u Bělé pod Bezdězem. Veškerou potřebnou komunikaci prý jinak vyřizuje přímo ona sama.

Mezi nejčastější důvody užívání telefonů na táborech patří podle České rady dětí a mládeže možnost kontaktu s rodiči a kamarády. Pro starší děti ve věku od 16 do 18 let je pak také důležité sdílení zážitků na sociálních sítích a přístup k informacím o tom, co se děje mimo tábor. Více než čtvrtina všech dětí, která si s sebou mobil na tábor vezme, ho má ale primárně pro případ nouze a během dne nechává telefon vypnutý.

Obejít se tak dva týdny bez moderní technologie není pro všechny děti takovou překážkou, jak se může na první pohled zdát. „Jsem rád, že tradiční hodnoty na táborech děti stále táhnou. Veškerou elektroniku, počítače i sociální sítě stále poráží celotáborová hra, pohyb venku a noční hry. Tábor je tak ideálním prostředím pro odpočinek od techniky,“ zhodnotil Ondřej Šejtka, místopředseda Asociace turistických oddílů mládeže České republiky.