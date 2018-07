Žádost Itálie o pomoc s migranty dostalo i Česko. Žádné nepřijmeme, řekl Babiš

Americký prezident Donald Trump se hodlá ucházet o druhý mandát ve volbách v listopadu 2020. Nepochybuje přitom, že zvítězí. Neví prý o nikom, kdo by ho mohl porazit. Trump to prohlásil v rozhovoru se známým britským televizním moderátorem Piersem Morganem na palubě prezidentského letounu Air Force One před odletem do Skotska.