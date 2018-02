Zadrženého Kurda budou řešit ministři, ambasády hlásí protesty

Kurdské organizace v řadě zemí protestují proti zadržení kurdského politika Sáliha Muslima v České republice. Dnes to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. V Dánsku, Norsku, Kanadě nebo Británii Kurdové svolali demonstrace. Ministerstvo proto doporučilo velvyslanectvím požádat o zvýšení ochrany. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) bude o případu v nejbližších dnech telefonovat se svým tureckým protějškem.

Sálih Muslim MuhammadFoto: CC BY-SA 3.0:Jan Bojer Vindheim/Wikimedia Commons

"Na našich ambasádách jsou hlášený různé demonstrace a protestní akce kurdských organizací, které protestují proti zadržení dotyčného muže v Praze," řekla Lagronová. "Apelovali jsme na naše ambasády, aby požádaly místní úřady o zpřísnění ochrany," dodala. Protesty zaznamenaly zastupitelské úřady v Británii, Francii, Norsku, Dánsku a Kanadě.

Kurdové se na ambasády obracejí také telefonicky. Tvrdí, že muž, který je v Turecku považován za teroristu, je hrdina v boji proti Islámskému státu (IS). "Vyjadřují zklamání nad tím, že byl českou policií zadržen," uvedla Lagronová.

Protestní akce se dnes odehrála také v Praze. Přibližně dvě stovky Kurdů prošly centrem města k ministerstvu vnitra, kde k nim krátce promluvil šéf úřadu Lubomír Metnar (za ANO). V úterý se Kurdové sejdou před ministerstvem spravedlnosti.

V úterý nebo ve středu budou o případu hovořit ministři zahraničí Česka a Turecka. "Termín telefonátu se domlouvá," podotkla mluvčí. Turecká strana se na českou diplomacii kvůli Muslimovi obrátila v neděli. "Obdrželi jsme nótu, v níž nám byl oznámen záměr požádat o vydání Sáliha Muslima a zároveň v ní Turecko žádá o předběžnou vazbu," řekla Lagronová. Zdůraznila, že rozhodnutí o vazbě je na českých soudech. Extradiční žádost je rovněž záležitostí soudů a ministerstva spravedlnosti.

Muslima zatkla česká policie o víkendu na základě zatykače vydaného Interpolem na žádost turecké vlády. Ankara Muslima, který byl do loňska ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), zařadila před čtrnácti dny na seznam nejhledanějších teroristů. PYD je podle Turecka součástí turecké Strany kurdských pracujících (PKK), řazené k teroristickým organizacím. V tureckých médiích se objevuje pro obě organizace společná zkratka PYD/PKK.

O předběžné vazbě pro Muslima bude rozhodovat Nikulinův soudce

Městský soud v Praze potvrdil, že cizincem zadrženým pražskou policií je Sálih Muslim. O vzetí kurdského politika do předběžné vazby bude v úterý rozhodovat soudce Jaroslav Pytloun, který loni řešil například přípustnost vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.



Mluvčí uvedla, že návrh pražského městského státního zastupitelství na vzetí Muslima do předběžné vazby dorazil k soudu dnes odpoledne. Návrh se opírá o zatýkací rozkaz, který na státního příslušníka Sýrie vydal Nejvyšší soud v Ankaře.



Další postup v Muslimově kauze je nyní v rukou soudce Pytlouna, který rozhodne o tom, zda muže propustí na svobodu, nebo ho pošle do vazby, kde by sedmašedesátiletý cizinec čekal na vydávací řízení.



Ve sledované kauze Rusa Jevgenije Nikulina, jehož vydání žádají USA i Rusko, posvětil loni Pytloun přípustnost vydání do obou zemí, což následně potvrdil pražský vrchní soud. Poslední slovo bude mít - stejně jako ohledně případné extradice Muslima - český ministr spravedlnosti.



Turecko sice zatím samotnou extradiční žádost oficiálně nepodalo, už ale avizovalo, že o Muslimovo vydání bude usilovat. Vicepremiér a zároveň mluvčí turecké vlády Bekir Bozdag Muslima označil za vůdce teroristické skupiny. Podle informací ČTK se zatykač týká několika trestných činů včetně vraždy nebo rozvracení integrity státu.