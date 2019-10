Již poněkolikáté tak začne případ řešit specializovaný Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), který patří pod policii.

„Potvrzujeme, že minulý týden vydal státní zástupce pokyn policejnímu orgánu ÚDV, aby se nově se objevivšími tvrzeními zabýval ve vztahu k dosavadním skutkovým zjištěním a aby v této věci provedl další potřebné úkony trestního řízení,“ sdělil v úterý Právu Muravský.

Státní zastupitelství tak podle něj reaguje na nově zveřejněnou nahrávku, ve které vypovídá dnes již zesnulý policista Vilibald Hofmann, který byl u Masarykova těla jako jeden z prvních.

O nahrávce informoval na začátku října Český rozhlas Plus. Policista Vilibald Hofmann ji nahrál začátkem roku 1968 v Karviné, kdy přišel z výslechu na generální prokuratuře, která znovu prošetřovala smrt Jana Masaryka. Tehdy tvrdil, že s Masarykovým tělem bylo po smrti manipulováno a jeho ostatky byly naaranžovány na místo nálezu jinak, než jak tělo původně leželo.

S tělem bylo manipulováno

„To není původní snímek, to už je nebožtík upravený k fotografování,“ zní na nahrávce, kterou má rozhlas k dispozici a kterou poskytl manžel Hofmannovy sestřenice Jindřich Grulich. „Když mu tu fotku ukázali, tak řekl: ‚To není původní, to je upravené.‘ Čili bylo jasné, že to je dodatečně udělané,“ vzpomíná v rozhlase Grulich.

Nahrávku zmínila ve svém pořadu na Českém rozhlase Plus badatelka Václava Jandečková. „Vilibald Hofmann byl ráno 10. března 1948 povolán do Černínského paláce jako první policista. Měl zajistit vchody a místo činu,“ uvedla v rozhlase Jandečková.

Smrt syna prvního československého prezidenta je dodnes záhadou. Zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 a existují tři teorie. Podle jedné šlo o vraždu, kdy Masaryka někdo z okna vyhodil. Podle druhé mohlo jít o sebevraždu, kdy z okna sám vyskočil. Třetí verze uvádí, že se pokoušel po římse utéci ze svého bytu a z římsy spadl.

Úmrtí bylo předmětem několika vyšetřování, jejichž závěry se různily nebo byly přímo v rozporu. Shodují se ale v tom, že první vyšetřování, kterou převzala Státní bezpečnost, bylo účelově vedené tak, aby z něj vycházela sebevražda, již zapříčinily deprese. To se však stalo ještě před výsledkem soudní pitvy.

Poslední vyšetřování pak bylo v roce 2003 uzavřeno jako vražda provedená neznámým pachatelem.