Kundera žije od roku 1974 ve Francii. Svoje klíčová díla Žert, Směšné lásky, Život je jinde, Nesnesitelná lehkost bytí a Nesmrtelnost napsal v češtině, další romány už ve francouzštině, přičemž zakázal jejich překlad do rodného jazyka.

Jak už to v tuzemsku bývá, vlast se ke světově proslulému autorovi nechovala zrovna přátelsky. Bohužel ani po listopadové revoluci. V roce 2008 vyšel v Respektu článek Adama Hradilka, v němž ho obvinil z udání agenta chodce a spolužáka Miroslava Dvořáčka SNB. Tuto konstrukci přitom zpochybnil literární kritik Zdeněk Pešat.

Po zveřejnění textu se Milan Kundera ještě více zatvrdil, domů se vracel sporadicky a inkognito. Medaili Za zásluhy převzala od prezidenta Václava Havla v roce 1995 jeho manželka Věra. Ta v rozhovoru pro časopis Host odkryla další důvody, proč její muž na domovinu zanevřel. Podle ní v disidentském prostředí nebyl zájem na Kunderově zviditelňování, neboť Američané si prostřednictvím Pavla Tigrida vybrali jako vůdce opozice Václava Havla.

Zásluha velvyslance Druláka

Kundera v Paříži politické návštěvy z Česka až na výjimky (Lubomír Zaorálek) nepřijímal. Ledy prolomil až velvyslanec Petr Drulák. Ten se s Kunderovými spřátelil a loni v listopadu zařídil i jejich schůzku s premiérem Andrejem Babišem. „Bylo to skvělé setkání, moc jsme si rozuměli, šli jsme na oběd, kde jsem řekl, že podle mě je neskutečné, že nejslavnější český spisovatel nemá české občanství. Dodal jsem, že to navrhnu a zasadím se o to, aby ho dostal,“ popsal premiér Babiš klíčovou situaci Deníku. Jeho kolegové z EU byli tou zprávou nadšeni, zatímco z Česka zněly hlasy, že Kundera se s Babišem vůbec neměl scházet.

„Je hlavně zásluha pana velvyslance Druláka, že se vše nakonec podařilo,“ míní Babiš. Skoro typické je, že zatímco v jiné zemi by Drulák dostal metál, v ČR bylo jeho úsilí „odměněno“ předčasným odvoláním, neboť prezident Zeman chtěl, by ho co nejrychleji vystřídal nový ambasador Michel Fleischmann.

Nikdo ale diplomatu Drulákovi nevezme, že právě jemu se podařilo najít cestu ke Kunderově srdci. „Důležité je, že se napravují staré křivdy. Je třeba zahlazovat rozepře i v rámci českého národa,“ řekl premiér Babiš. Až Milana Kunderu se všemi poctami opět přivítáme doma, u jedné to skutečně může nastat.