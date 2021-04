Jeho svaz nyní sdružuje 135 tisíc lidí, zejména starší generace. Ještě před 30 lety jich bylo přes 400 tisíc. „Stále ubýváme, ale tempo se zpomalilo z řádu tisíců ročně jen na stovky,“ uvedl Kozlík. Dosavadní členové totiž stárnou a mladí lidé se nechtějí organizovat, i když zájem o individuální pěstování zeleniny a ovoce na zahrádkách naopak roste.

Nové zahrádkářské kolonie nevznikají podle Kozlíka také proto, že pro ně není žádné ukotvení v zákonech včetně stavebního. „Když přijdete na stavební úřad, že si ji chcete založit, tak úředníci vůbec nevědí, co by si měli představit,“ vysvětlil Kozlík. Zájemce by podle něj musel splňovat podobné podmínky jako stavitel vilové čtvrti, například zajištění šest metrů široké asfaltové komunikace nebo točny pro hasičská auta. „Náklady by se ale vyšplhaly třeba na dvacet milionů, což je samozřejmě neúnosné,“ míní.

Záchranu zahrádkaření si zahrádkáři slibují od nového speciálního zahrádkářského zákona. V lednu jej schválili poslanci, před pár dny jim jej k novému projednání vrátili senátoři. Navrhují přitom vypustit některé body, které jsou pro zahrádkáře zásadní. Například desetiletá lhůta pronájmu v případě, že zahrádka stojí na státní nebo obecní půdě. „Těch deset let je přitom minimum na to, abyste něco měl z toho, když si na zahrádku vysadíte ovocné stromky,“ prohlásil Kozlík.

Babišova věta

V Senátu zahrádkáři našli své zastánce, ale také kritiky. „Podle mého to přinese víc zloby do prostoru mezi obce, stát a vlastně i zahrádkáře,“ uvedl například místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). „Já se obáváme, že tento zákon, tak jak je napsaný, jde proti zahrádkářům,“ prohlásil.

Zahrádkáři si ale naopak pochvalují, že po řadě vlád, které se o jejich činnost nezajímaly, našli podporu u kabinetu Andreje Babiše (ANO). Již pověstnou se stala Babišova věta ze loňského zářijového jednání sněmovny: „Zkuste už tady schválit ten zahrádkářský zákon, a neřešte stále covid-19.“ „Měli bychom se soustředit na ty věci, které jsou pro naše zdraví, a to je ovoce a zelenina,“ prohlásil tehdy premiér.

Zahrádkáři jsou jednou z mála skupin obyvatel Česka, kterým koronavirová krize příliš neuškodila. „V době koronaviru obyvatelstvo leniví a tloustne, ale pohyb na zahrádce nás udržuje v kondici nejen fyzicky, ale i psychicky,“ pochvaluje si Kozlík. Naopak pro spolkovou činnost jeho svazu znamenaly zákazy související s pandemií komplikace: zakázány byly výstavy, soutěže pro děti a mládež a také členské schůze.

Novinky a módní odrůdy

„Některé organizace si nemohly schválit věci, které jsou nutně potřeba. Bude nám trvat dlouho, než je opět nastartujeme do aktivního života,“ obává se zahrádkář.

Přestože se zahrádkaření věnují zejména starší lidé, ani u nich neutuchá zájem o novinky a módní odrůdy. „Teď třeba hodně frčí sloupové jabloně, které jsou populární, protože jsou úsporné na místo. Je poptávka po tom, aby tak byly šlechtěny i třešně nebo meruňky,“ podotkl Kozlík. I na českých zahrádkách se podle něj navíc projevují klimatické změny, takže se některé teplomilné rostliny z jižních oblastí začínají pěstovat mimo skleníky. „Na zahrádkách tak můžete vidět třeba fíky,“ dodal Kozlík.