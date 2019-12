Posun v poptávce. Dnešní středoškoláky zahraničí láká i díky kvalitě vzdělávání

Jednou z nejvýraznějších změn posledních třiceti let je možnost svobodně cestovat a studovat v zahraničí. Zatímco v polistopadovém období mladí lidé většinou vyjížděli do světa proto, aby se naučili cizí jazyk a brali zavděk jakoukoli prací, ať už to bylo sbírání jahod v Itálii či Španělsku nebo hlídání dětí ve Velké Británii.

Bodleyova knihovna, Oxfordská univerzita | Foto: Shutterstock