Zákaz pokrývky hlavy se vrátil do školního řádu

Brojila proti němu ombudsmanka Anna Šabatová a v důsledku také přivodil soudní při. Přesto se podle mínění mnohých kontroverzní zákaz jakékoli pokrývky hlavy ode dneška vrací do školního řádu Střední zdravotnické školy Ruská v Praze. Rada školy to včera schválila dodatkem.

„Musíme mít všichni stejné podmínky,“ řekl předseda rady Patrik Burda. Potvrdil tak informaci, s níž Pražský deník přišel v úterý jako první. Navzdory žalobě ze strany muslimské uchazečky o studium, která se domáhá omluvy a 60 tisíc korun za nepřímou diskriminaci, když ji školní řád zakazoval nosit hidžáb, tak vzdělávací instituce dala na výrok Městského soudu v Praze.

„Podle našeho názoru žalobkyně na užívání šátku jako projevu náboženského přesvědčení na půdě školy, která musí zůstat neutrálním prostředím, právo nemá,“ odůvodnil verdikt v září předseda senátu Jan Klášterka. Ředitelka zdravotnické školy Ivanka Kohoutová proto okamžitě navrhla vrátit se k původnímu školnímu řádu před mediálním zásahem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové.

„Jakmile pod tlakem ombudsmanky změnila škola řád a vypadl zákaz nosit v budově pokrývku hlavy, okamžitě se našli protestující studenti, kteří tvrdili, že vyznávají hudební styl hiphop, a proto budou nosit kšiltovku kšiltem dozadu,“ uvedl vy-učující odborných předmětů a zároveň předseda Rady školy Patrik Burda. Změnu podpořili všichni.

Kuchař v šátku? Ne!

Jak k zákazu nošení pokrývky hlavy přistupují jinde? Střední škola automobilní a informatiky má ve školním řádu uvedeno, že „v budově školy je zakázáno nosit jakoukoli pokrývku hlavy s výjimkou náboženských důvodů, které budou projednány s vedením školy.“ Její ředitel Milan Vorel ovšem za svoji praxi takovou výjimku neřešil. „Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví naopak v případě žáků oboru mechanik-opravář mohou žáci nosit čepici.

Ale v zásadě jsem proti tomu, aby se ve školách užívaly náboženské symboly,“ řekl Vorel. Ředitelka SOŠ a SOU Čakovice Věra Nováková zase popsala, že u ní žáci dokonce nosí výhradně předepsaný oděv. „U nás je to dáno, pro kuchaře čepice na hlavu, rondon, černé kalhoty a černé ponožky,“ uvedla. A přijala by do učení studentku, která by trvala na tom, že by pod kuchařskou čepicí nosila například hidžáb? „To v žádném případě. Jak by to vypadalo? Každá škola si pravidla stanoví podle toho, co je v rámci jejího oboru etické,“ dodala pro Pražský deník.