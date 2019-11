"Na základě jednání s panem Hamáčkem a s policií zavedeme zákaz předjíždění kamionů směr Brno od 79. kilometru na 103,5 kilometru a směr Praha 133,5 kilometru do 104 kilometru. To bude zákaz předjíždění od 1. 12.," řekl Babiš. Loni nejvytíženější česká dálnice na Vysočině v zimních měsících kolabovala.

O zákazu jízdy kamionů v levém pruhu začalo ministerstvo dopravy uvažovat v závěru loňského roku. Tehdy vznikly několika kilometrové kolony na dálnici D1 kvůli hustému sněžení a dopravním uzavírkám. Podle silničářů tehdy dálnici zablokovali nedisciplinovaní řidiči kamionů. K celoplošnému zákazu ovšem nakonec vláda nepřistoupila a rozhodla, že omezení budou jen na vybraných úsecích.

Seznam 46 úseků

Česká televize ve čtvrtek uvedla, že ministerstvo vnitra sestavilo seznam 46 úseků dálnic, kde bude platit zákaz předjíždění nákladních aut nad 12 tun. Vybrané úseky jsou vytipovány podle zkušeností policistů z jednotlivých krajů, vytipovány byly především trasy s hustým provozem nebo složitým terénem. Seznam by nyní mělo dostat ministerstvo dopravy.

Vedle toho se vláda letos v létě dohodla na rozšíření zákazu jízdy kamionů o víkendu. V neděli by nesměla nákladní auta jezdit od půlnoci do 22:00, podobně jako je to jinde v Evropě. Nyní mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00.