Piráti chtějí zákaz kaprů ve vaně. Zákazníci by je směli koupit jen zabité

Dlouho to bylo téma jen aktivistů a bojovníků za práva zvířat. Teď se prodeje živých kaprů v sádkách před supermarkety staly tématem i pro část politiků. Pirátská strana chce prosadit do nyní připravované novely veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz prodeje živých ryb, respektive do něj zanést povinnost usmrcování ryb odborným personálem při prodeji. Podporu ale nemusí najít ani mezi koaličními partnery. Některé prodejní řetězce se ovšem rozhodly živé ryby neprodávat i bez restriktivní legislativy, jiné poukazují na neutuchající zájem zákazníků.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prodej živých kaprů již tradičně patří k předvánočnímu období. Snímek i galerie pocházejí z prodeje vánočního kapra v Hořovicích v roce 2022 | Foto: Naďa Kolenská