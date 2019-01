Až do odvolání platí v Božím Daru kalamitní stav.

Těžká technika s asistencí hasičů a policistů tam od pátku pracuje na úklidu bariér sněhu.

Jak informovala mluvčí krajské policie Zuzana Týřová, v sobotu se podařilo zprůjezdnit silnice z takzvané Abertamské zatáčky k Plešivskému rozcestí, kde na silnici popadaly stromy pod tíhou sněhu.

Starosta města Jan Horník v sobotu odpoledne informoval o tom, že po dvou dnech se podařilo rozšířit místní komunikace v takovém rozsahu, že po jejich stranách bude možno ukládat další sněhovou nadílku.

"Ta začala dnes v 16 hodin hustým sněžením a podle předpovědi ČHMÚ má trvat s menší přestávkou do zítřejších ranních hodin. Nadále by pak sněžení mělo pokračovat od zítřejších 13ti hodin až do pondělního večera. Zdali bude zapotřebí pomoci techniky a hasičů ze Zbirohu a Karlových Varů, se rozhodne v nedělních nočních hodinách," uvedl s tím, že stále platí uzavírka silnic na Rýžovnu a Zlatý Kopec, kdy je vjezd povolen pouze pro IZS a místní občany. Pro ostatní vozidla je a bude minimálně do pondělního dopoledne vjezd zakázán.

„Žádáme všechny návštěvníky lyžařského střediska, a to zejména běžeckou veřejnost, aby do samotného města vjížděli pouze, pokud zde mají zajištěné ubytování s parkováním. Vjezd pro ostatní motoristy je zakázán. Aktuálně napadlo dalších 10 cm sněhu a hustě sněží. Některé místní komunikace jsou prozatím s velkým rizikem průjezdné pouze pro zásobování, a to v šíři menší než 2,5 metru. Sněhové bariéry místy dosahují až 1,5 metru,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Platí, že obchvat města Boží Dar je ke státní hranici s Německem a směrem na Klínovec průjezdný. Policejní hlídka vpouští do centra Božího Daru pouze místní obyvatele, zásobování a ubytované hosty právě s placeným parkování.