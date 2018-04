Zákaz vstupu do lesa: myslivci oslovení Deníkem jsou pro

S nadšením berou oslovení myslivci v jihomoravském příhraničí jeden z posledních nápadů ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka. Nestraník za hnutí ANO uvažuje nad omezením vstupu lidí do lesů. Důvodem je současné rušení zvěře způsobující změny chování.

Ruku by pro omezení zvedl například myslivec Ivan Racek z Podivína na Břeclavsku. „Zvířata nám nekontrolovatelně migrují, je to katastrofa,“ reagoval. Souhlasí s ním rovněž Jiří Dušek z Vranova nad Dyjí na Znojemsku. „Zvířata jsou ve stresu. Pak dělají i škody v lese, okusují stromy,“ postěžoval si Dušek.



Myslivci se shodují na tom, že zvířata potřebují větší klid, kterého se jim nyní nedostává. Ministr Milek navrhl vytvoření takzvaných klidových zón. Po jejich zavedení by lidé nemohli do některých míst ve vybranou dobu. Třeba v noci. „Důležité je najít přijatelný kompromis mezi vlastníky pozemků, hospodařícími subjekty, uživateli honiteb a veřejností. Hlavním důvodem není něco někomu zakazovat, pouze po určitou dobu vstup omezit, a vytvořit tak přijatelné podmínky k životu pro ostatní živočišné druhy,“ uvedli úředníci z tiskového odboru ministerstva zemědělství.

K omezení se přiklání řada myslivců. Patří mezi ně také Jiří Otáhal z Kostelce na Hodonínsku. „Se zákazem souhlasím všemi deseti. Zvířat nám totiž ubývá, za chvíli se budou děti chodit do zoo dívat na bažanty a zajíce,“ přibližuje situaci.



Problém podle něj představují hlavně majitelé psů, k čemuž se přiklání i myslivec Ladislav Kubíček z Hostěradic na Znojemsku. „Většina lidí totiž nechá běhat psa na volno, ten pak štěká a ruší zvěř,“ upozornil Kubíček.



Plán se sice teprve rodí, podle myslivců se však uskutečnit dá. „Les by mohli hlídat myslivci, stejně se pohybují po lese,“ navrhl řešení Kubíček.



Názory ostatních návštěvníků lesů už tak jednoznačné nejsou. Pavel Mančík z Hovoran na Hodonínsku nevidí na procházkách nic špatného. „Pokud se člověk chová slušně, nemluví nahlas a neodhazuje odpadky, tak by se nemělo nic stát ani lesu, ani zvěři,“ je přesvědčený Mančík.



S omezením naopak souhlasí Michaela Novotná z Břeclavi. „Procházet se v lese je sice hezké, ale pokud to ruší zvířata, tak tam nepůjdu a slušný člověk by to měl pochopit,“ namítla žena.