Zákaz vstupu do lomu? Majitel na plavce volá policii

/FOTOGALERIE/ Lom na okraji Blanska je v teplých měsících díky průzračné vodě dlouhá léta vyhledávaný cíl stovek rekreantů. Vodní plocha a okolní pozemky, které leží v těsné blízkosti železnice, jsou však už osm let v soukromém vlastnictví. Předchozí majitelé vstup a koupání lidí vesměs příliš neřešili. Jejich plány na vybudování potápěčského centra a oplocení místa nakonec ztroskotaly.

Nový spolumajitel lomu Dalibor Kučera však chce masivnímu koupání zabránit. A podle svých slov ho uchránit v zachovalém stavu i pro příští generace. „Představte si, kdyby k vám domů na zahradu s bazénem přišlo dvě stě lidí a chovalo se stejně jako v lomu Blansko. Nepředpokládám, že byste s tím souhlasili,“ uvedl Kučera.



Okolo lomu nechal rozmístit několik tabulí se zákazem vstupu a na webu města o tom informoval místní. A výsledek? Zničené cedule a opakované výjezdy policie. „V současné době řešíme také dva případy fyzického napadení mezi majitelem lomu a návštěvníky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že policejních výjezdů je nyní do této lokality víc než v předchozích letech.



Na místo letos opakovaně vyjely také hlídky blanenských strážníků. „Lidi, kteří vstoupí na tento soukromý pozemek, můžeme maximálně vykázat. Za chvíli se ale vrátí zpět,“ tvrdí šéf blanenských strážníků Martin Lepka.

Dalibor Kučera nechtěl současnou situaci komentovat a odkázal se na své předchozí prohlášení na webu města. Podle něj se snaží sestavit skupinu lidí z řad potápěčů, otužilců a rybářů, kteří by se o zmíněnou lokalitu starali. V budoucnu ji stejně jako předchozí majitelé uvažuje oplotit a zabezpečit kamerovým systémem.



Někteří lidé, kteří se do lomu chodí léta koupat, navrhují kompromis. „Na jedné straně majitele lomu chápu. Ale měl by se najít nějaký rozumný kompromis. Jestli chce lom oplotit, tak ať v létě povolí koupání za poplatek. Já bych za rok klidně pět set korun dal a pomohl i s úklidem,“ uvedl Libor z Blanska, který si nepřál zveřejnit celé jméno.



Opačný postup zvolil před několika lety Stanislav Kacetl ze Znojma. V obci Mašovice na Znojemsku tehdy za necelé tři miliony koupil také bývalý zatopený lom. Známou lokalitu, jehož romantickou scenérii znají stovky lidí a v létě se tam chodí vykoupat, hodlal uchovat v původním stavu. Vysázel kolem ní stromy a lidé se tam mohou koupat dál. „Lom jsem oplotit nechtěl. Stejně by tam lidé lezli dál. Nemám ho pro zisk,“ řekl před časem.