Zákon o liniových stavbách předloží ministr Ťok na konci ledna

Návrh zákona o liniových stavbách, který má urychlit výstavbu silnic v Česku, představí ministr dopravy Dan Ťok vládě 31. ledna. Novinářům to po jednání s představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Investice do infrastruktury jsou jednou z šesti priorit, které by chtěl Babiš prosazovat, pokud menšinová vládu uspěje ve Sněmovně při hlasování o důvěře.

Zákon má umožnit rychlejší plánování a financování dopravní infrastruktury. O jeho možné podpoře jednal Babiš při předvánoční schůzce s Piráty. Dnes uvedl, že je připraven diskutovat i o jejich návrzích.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová počítá s tím, že zákon umožní určit strategické investice nejen na jedno programové období. V prosinci uvedla, že její úřad by měl být především servisním ministerstvem pro resort dopravy. "Tak abychom si i zákonem o liniových stavbách stanovili strategické investice do budoucna, které by zavazovaly i další vlády České republiky," uvedla.

O potřebnosti normy hovoří dlouhodobě i představitelé zaměstnavatelů. Dnes záměr přivítal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.