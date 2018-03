Žalobci podali návrh na vazbu soudce Elischera. Soud o ní rozhodne dnes

Nemají kam jít. To je jediný důvod, proč leží na psychiatrii. Schizofreniků, jejichž pobyt v nemocnici nemá vůbec žádné klinické opodstatnění, je v Česku dokonce pětina. Tvrdí to alespoň Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Více než šest stovek takových lidí navíc podle něj stráví v nemocnici déle než deset let.