Žalobci počkají na dokument Sněmovny, pak obnoví stíhání Babiše

Státní zástupci budou čekat na vyrozumění Sněmovny, která dnes znovu vydala premiéra, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Teprve pak policie oběma poslancům zašle rozhodnutí o pokračování trestního stíhání, které je nyní přerušeno.

Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Poslanci vydali poprvé představitele hnutí ANO ke stíhání loni v září. O měsíc později byli obviněni v souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. Jejich stíhání bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, v kterých hnutí ANO s náskokem zvítězilo. Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu.

V nově složené Sněmovně musely být nejprve ustanoveny orgány včetně mandátového a imunitního výboru. Ten teprve tento týden doporučil, aby byli poslanci vydáni ke stíhání. O tom dnes poslanci rozhodli při hlasování na plénu.

Sněmovna musí nyní o svém rozhodnutí vyrozumět pražské městské státní zastupitelství, které kauzu dozoruje. Policie následně oběma poslancům zašle rozhodnutí o pokračování trestního stíhání. "Stíhání bylo přerušeno, tudíž se bude doručovat rozhodnutí o jeho pokračování," sdělila bez dalších podrobností Zenklová. V minulém roce trvala cesta od vydání poslanců k jejich obvinění jeden měsíc.

Babiš s Faltýnkem obvinění důrazně odmítají. Vedle vrcholných představitelů vládnoucího hnutí policie obvinila dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.