Zálohové výživné, které by vyplácel stát? ČSSD již předložila návrh

Poslanci ČSSD předložili do Sněmovny návrh zákona o zálohovaném výživném, které by za neplatiče poskytoval stát. Předpokládá, že o dávku by mohl požádat rodič, kterému bývalý partner soudně nařízené alimenty neplatí vůbec, nebo je hradí jen z části. Stát by potom dlužnou částku vymáhal do svého rozpočtu.

Novinářům to dnes řekli předseda ČSSD Jan Hamáček a poslankyně Alena Gajdůšková. "Novela pomůže těm nejpotřebnějším, maminkám či tatínkům, kteří zůstali na výchovu svých dětí sami a jejichž partner neplní své zákonné povinnosti," uvedl Hamáček. Podle Gajdůškové jde v této situaci o děti a o vymahatelnost práva. "Situace pro neúplné rodiny, pro ty, které nedosáhnout na dávky v hmotné nouzi, bude mnohem příznivější," řekla Gajdůšková. O dávku by mohl rodič žádat po dvou měsících, v nichž nedostane alimenty vůbec, nebo dostane jen jejich část. Na dávku by měly dosáhnout děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Zálohové výživné by mohlo dosáhnout nejvýše 1,2 násobku životního minima. Podle Gajdůškové jde o částku, která zhruba odpovídá průměrné výši výživného, jak je obvykle určují obvykle soudy. "Pokud bude v daném případě stanovené výživné vyšší, stát jako zálohované výživné vyplatí pouze část odpovídající danému maximu," uvedla poslankyně. Případný rozdíl zůstane pohledávkou rodiče, který jej bude moci vymáhat stejnými způsoby jako dosud. Obdobný návrh podali nedávno poslanci KSČM. Sociální demokraté s nimi podle Gajdůškové nesoutěží. "Právě to, že KSČM podobný návrh předložila, nás vede k velké naději, že zákon o zálohovaném výživném má šanci na přijetí," dodala. Návrh zákona o zálohovaném výživném schválila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byť se před tím hnutí ANO stavělo proti zavedení "další sociální dávky". Sněmovna předlohu do voleb neprojednala, spadla takzvaně pod stůl.

Autor: ČTK